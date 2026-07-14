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14.07.2026, 07:50

В Казахстане запретили продавать эти товары через интернет: опубликован полный список

Новости Казахстана 0 1 461

Министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало единый перечень товаров, которые запрещено или ограничено продавать через интернет. Документ поможет продавцам, интернет-магазинам и маркетплейсам соблюдать требования законодательства и избежать нарушений, сообщает Lada.kz. 

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан представило единый перечень товаров, размещение и продажа которых на электронных торговых площадках запрещены или ограничены действующим законодательством.

Для чего создан единый перечень

Документ подготовлен в соответствии с Законом Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности». При его формировании использовалась информация, предоставленная государственными органами в пределах их компетенции.

В перечень включены товары, оборот которых в Казахстане полностью запрещен либо допускается только при соблюдении установленных законом ограничений. Эти требования распространяются и на электронную торговлю, включая интернет-магазины и маркетплейсы.

Какие товары попали под ограничения

Список охватывает несколько категорий продукции, реализация которой через интернет запрещена или ограничена законодательством. В частности, в него вошли:

  • оружие и боеприпасы;
  • отдельные виды лекарственных препаратов и медицинских изделий;
  • наркотические и психотропные вещества;
  • алкогольная продукция;
  • табачные изделия;
  • специальные технические средства;
  • другие товары, в отношении которых законодательством предусмотрены ограничения или полный запрет на оборот.

Перечень будут регулярно обновлять

В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что перечень не является окончательным. Его будут актуализировать по мере внесения изменений в законодательство, а также после поступления новой информации от государственных органов.

Ознакомиться с документом можно на официальном сайте Министерства торговли и интеграции в разделе, посвященном электронной торговле.

Для кого предназначен документ

В ведомстве отмечают, что публикация единого перечня должна сделать рынок электронной торговли более прозрачным. Он позволит владельцам маркетплейсов, интернет-магазинам, продавцам и другим участникам рынка оперативно получать актуальную информацию о действующих ограничениях и учитывать требования законодательства при размещении товаров.

Кроме того, наличие единого перечня поможет электронным торговым площадкам применять единые подходы при модерации карточек товаров, а предпринимателям — заранее оценивать, можно ли реализовывать ту или иную продукцию через интернет.

В министерстве подчеркнули, что документ носит информационно-справочный характер. Он не вводит новых запретов, а систематизирует уже действующие нормы законодательства, делая их более понятными и удобными для применения.

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