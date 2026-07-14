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14.07.2026, 08:38

В Казахстане выписали штрафы на 15,3 млрд тенге: за что массово наказывают бизнес

Новости Казахстана 0 1 465

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК напомнил участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости соблюдать требования валютного законодательства. В ведомстве разъяснили, что такое репатриация валюты, а также сообщили, что только за первое полугодие 2026 года сумма штрафов за нарушения превысила 15,3 млрд тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: buh.mcfr.kz
Фото: buh.mcfr.kz

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана обратился к участникам внешнеэкономической деятельности с напоминанием о необходимости соблюдать требования валютного законодательства при проведении экспортно-импортных операций.

Одним из ключевых требований остается репатриация валюты — механизм, который обеспечивает возврат денежных средств и экспортной выручки в Казахстан.

Что такое репатриация валюты

Согласно требованиям законодательства, казахстанские компании обязаны обеспечить поступление экспортной выручки на счета в уполномоченных банках страны.

Кроме того, если иностранный поставщик не выполнил условия договора — не поставил товар, не оказал услуги или не выполнил работы, — резидент Казахстана должен принять меры для возврата перечисленных денежных средств на свои банковские счета.

Как отметили в КГД, валютный контроль направлен на защиту экономических интересов государства, соблюдение требований законодательства и обеспечение возврата валютной выручки в страну.

Что рекомендуют в КГД

Чтобы избежать нарушений валютного законодательства, участникам внешнеэкономической деятельности рекомендуют:

  • своевременно обеспечивать поступление экспортной выручки либо возврат денежных средств по импортным операциям в предусмотренных законом случаях;
  • следить за сроками исполнения обязательств по внешнеэкономическим договорам;
  • при изменении условий контрактов своевременно оформлять дополнительные соглашения и корректировать сведения по валютному договору;
  • сохранять документы, подтверждающие исполнение обязательств;
  • при возникновении вопросов обращаться за консультациями в органы государственных доходов, Национальный банк или обслуживающий уполномоченный банк.

Какие штрафы грозят нарушителям

В КГД подчеркнули, что за нарушение требований валютного законодательства предусмотрена административная ответственность.

По данным ведомства, за первое полугодие 2026 года по статье 244 Кодекса об административных правонарушениях РК, предусматривающей ответственность за нарушение порядка получения учетного номера валютного договора и предоставления информации по нему, было составлено 1 116 административных протоколов.

Еще 141 участник внешнеэкономической деятельности привлечен к ответственности по статье 251 КоАП РК за невыполнение требований по репатриации национальной и (или) иностранной валюты. Общая сумма назначенных штрафов достигла 15,3 млрд тенге.

Где зафиксированы самые крупные штрафы

Наибольшие суммы штрафов были наложены:

  • Алматы — свыше 9,2 млрд тенге;
  • Павлодарская область — более 1,8 млрд тенге;
  • область Жетысу — свыше 1,1 млрд тенге;
  • Астана — более 1 млрд тенге.

В Комитете государственных доходов подчеркнули, что ответственность за нарушение валютного законодательства наступает независимо от масштаба бизнеса и вида деятельности компании. Соблюдение требований по репатриации валюты остается обязательным для всех участников внешнеэкономической деятельности.

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