В Казахстане выписали штрафы на 15,3 млрд тенге: за что массово наказывают бизнес

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК напомнил участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости соблюдать требования валютного законодательства. В ведомстве разъяснили, что такое репатриация валюты, а также сообщили, что только за первое полугодие 2026 года сумма штрафов за нарушения превысила 15,3 млрд тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана обратился к участникам внешнеэкономической деятельности с напоминанием о необходимости соблюдать требования валютного законодательства при проведении экспортно-импортных операций.
Одним из ключевых требований остается репатриация валюты — механизм, который обеспечивает возврат денежных средств и экспортной выручки в Казахстан.
Согласно требованиям законодательства, казахстанские компании обязаны обеспечить поступление экспортной выручки на счета в уполномоченных банках страны.
Кроме того, если иностранный поставщик не выполнил условия договора — не поставил товар, не оказал услуги или не выполнил работы, — резидент Казахстана должен принять меры для возврата перечисленных денежных средств на свои банковские счета.
Как отметили в КГД, валютный контроль направлен на защиту экономических интересов государства, соблюдение требований законодательства и обеспечение возврата валютной выручки в страну.
Чтобы избежать нарушений валютного законодательства, участникам внешнеэкономической деятельности рекомендуют:
В КГД подчеркнули, что за нарушение требований валютного законодательства предусмотрена административная ответственность.
По данным ведомства, за первое полугодие 2026 года по статье 244 Кодекса об административных правонарушениях РК, предусматривающей ответственность за нарушение порядка получения учетного номера валютного договора и предоставления информации по нему, было составлено 1 116 административных протоколов.
Еще 141 участник внешнеэкономической деятельности привлечен к ответственности по статье 251 КоАП РК за невыполнение требований по репатриации национальной и (или) иностранной валюты. Общая сумма назначенных штрафов достигла 15,3 млрд тенге.
Наибольшие суммы штрафов были наложены:
В Комитете государственных доходов подчеркнули, что ответственность за нарушение валютного законодательства наступает независимо от масштаба бизнеса и вида деятельности компании. Соблюдение требований по репатриации валюты остается обязательным для всех участников внешнеэкономической деятельности.
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