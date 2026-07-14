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14.07.2026, 09:24

Восемь человек в реанимации, водители мертвы: страшный исход ДТП с двумя Camry в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 576

Жуткая автокатастрофа в области Жетісу унесла жизни двоих мужчин. На трассе Алматы — Усть-Каменогорск лоб в лоб столкнулись две иномарки: виновник аварии погиб мгновенно, второй водитель скончался уже на операционном столе, а за жизни еще восьми пассажиров сейчас борются врачи, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Кадр из видео
Кадр из видео

Роковая потеря контроля: как произошло столкновение

Трагедия разыгралась на 171-м километре оживленной загородной автодороги Алматы — Усть-Каменогорск. По предварительной версии следствия, озвученной региональным Департаментом полиции, один из участников движения грубо нарушил правила безопасности.

Управляя автомобилем Toyota Camry, водитель потерял контроль над машиной. На высокой скорости неуправляемую иномарку выбросило на полосу встречного движения, где она на полном ходу протаранила точно такую же Toyota Camry, ехавшую по своей полосе.

Выжить не удалось: список жертв пополнился в больнице

Удар был такой силы, что передние части обоих японских седанов превратились в груду металлолома. Спасти виновника смертельного маневра шансов не было.

  • Первая жертва: 56-летний мужчина, находившийся за рулем первой «Тойоты», получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда кареты скорой помощи.

  • Госпитализация: Еще восемь участников аварии — пассажиры обоих транспортных средств — получили тяжелейшие травмы. Бригады неотложки экстренно доставили их в ближайшую больницу.

  • Вторая жертва: Спустя короткое время из реанимации пришла трагическая весть — несмотря на все усилия дежурных реаниматологов и хирургов, водитель второго автомобиля умер на больничной койке.

Последствия аварии и жесткое предупреждение полиции

В социальных сетях мгновенно распространились кадры, снятые проезжавшими мимо очевидцами. На кадрах видео запечатлены искореженные кузова автомобилей, разбросанные по трассе обломки и работа спасателей, вызволявших пострадавших из заблокированного салона.

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело. Назначены все необходимые судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

В Департаменте полиции области Жетісу обратились ко всем автомобилистам страны с настоятельным призывом: не превышать скоростной режим, учитывать дорожные и погодные условия, держать дистанцию и ни в коем случае не отвлекаться на гаджеты во время движения на скоростных магистралях.

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