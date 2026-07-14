Казахстанец сколотил 224 миллиона на тайном золоте, но все испортила одна посылка в Шымкент

Попытка доказать легальность теневого ювелирного бизнеса провалилась в высшей судебной инстанции. Верховный суд Казахстана поставил точку в громком деле жителей Кокшетау, которые заработали сотни миллионов тенге на незаконном обороте аффинированного золота. Избежать реальных тюремных сроков фигурантам не удалось, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.