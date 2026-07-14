Казахстанец сколотил 224 миллиона на тайном золоте, но все испортила одна посылка в Шымкент

Попытка доказать легальность теневого ювелирного бизнеса провалилась в высшей судебной инстанции. Верховный суд Казахстана поставил точку в громком деле жителей Кокшетау, которые заработали сотни миллионов тенге на незаконном обороте аффинированного золота. Избежать реальных тюремных сроков фигурантам не удалось, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Как следует из материалов уголовного дела, теневая империя функционировала в Кокшетау с 2021 по 2023 год. Организатор схемы скупал высокочистое аффинированное золото в обход официальных каналов, кустарным способом перерабатывал его в ювелирные украшения и сбывал доверчивым покупателям.
За два года подпольный ювелир успел развернуться на широкую ногу — его чистый доход от незаконного бизнеса превысил 224 миллиона тенге.
Конец нелегальному транзиту положила отправка посылки на юг страны. По поручению босса его наемный работник попытался переправить в Шымкент сверток с золотыми слитками. Однако курьера перехватили: общий вес изъятого драгметалла составил почти 744 грамма.
Суд первой инстанции не проявил снисхождения к «золотым дельцам»:
Организатор бизнеса признан виновным сразу по трем статьям: незаконный оборот драгметаллов, нелегальное предпринимательство в особо крупном размере и отмывание преступных доходов. Итог — 4 года лишения свободы, конфискация имущества и запрет на работу в ювелирной сфере на 5 лет.
Его помощник за транспортировку золота в особо крупном размере получил 3 года колонии с аналогичным запретом на профессию.
Осужденные и их защита категорически не согласились с суровым приговором и дошли до кассационной инстанции, надеясь на полное оправдание.
Адвокат главного фигуранта настаивал, что его подзащитный вел честный бизнес, а все заработанные миллионы — это лишь «комиссионные за посреднические услуги». В свою очередь, курьер уверял судей, что стал жертвой обстоятельств и вообще не догадывался, что везет в свертке три четверти килограмма чистого золота.
Однако кассационный суд эти аргументы не убедили. Изучив материалы дела, судебная коллегия признала доказательства вины неопровержимыми, а вынесенный приговор — законным и справедливым. Все жалобы защиты были отклонены, и теперь осужденным придется отбывать назначенные сроки.
Комментарии0 комментарий(ев)