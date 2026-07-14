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14.07.2026, 09:35

Казахстанец сколотил 224 миллиона на тайном золоте, но все испортила одна посылка в Шымкент

Новости Казахстана 0 2 008

Попытка доказать легальность теневого ювелирного бизнеса провалилась в высшей судебной инстанции. Верховный суд Казахстана поставил точку в громком деле жителей Кокшетау, которые заработали сотни миллионов тенге на незаконном обороте аффинированного золота. Избежать реальных тюремных сроков фигурантам не удалось, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Золотой трафик: от плавки до Шымкента

Как следует из материалов уголовного дела, теневая империя функционировала в Кокшетау с 2021 по 2023 год. Организатор схемы скупал высокочистое аффинированное золото в обход официальных каналов, кустарным способом перерабатывал его в ювелирные украшения и сбывал доверчивым покупателям.

За два года подпольный ювелир успел развернуться на широкую ногу — его чистый доход от незаконного бизнеса превысил 224 миллиона тенге.

Конец нелегальному транзиту положила отправка посылки на юг страны. По поручению босса его наемный работник попытался переправить в Шымкент сверток с золотыми слитками. Однако курьера перехватили: общий вес изъятого драгметалла составил почти 744 грамма.

Суровый вердикт и конфискация

Суд первой инстанции не проявил снисхождения к «золотым дельцам»:

  • Организатор бизнеса признан виновным сразу по трем статьям: незаконный оборот драгметаллов, нелегальное предпринимательство в особо крупном размере и отмывание преступных доходов. Итог — 4 года лишения свободы, конфискация имущества и запрет на работу в ювелирной сфере на 5 лет.

  • Его помощник за транспортировку золота в особо крупном размере получил 3 года колонии с аналогичным запретом на профессию.

Кассация: «Я просто посредник, а посылку не открывал»

Осужденные и их защита категорически не согласились с суровым приговором и дошли до кассационной инстанции, надеясь на полное оправдание.

Адвокат главного фигуранта настаивал, что его подзащитный вел честный бизнес, а все заработанные миллионы — это лишь «комиссионные за посреднические услуги». В свою очередь, курьер уверял судей, что стал жертвой обстоятельств и вообще не догадывался, что везет в свертке три четверти килограмма чистого золота.

Однако кассационный суд эти аргументы не убедили. Изучив материалы дела, судебная коллегия признала доказательства вины неопровержимыми, а вынесенный приговор — законным и справедливым. Все жалобы защиты были отклонены, и теперь осужденным придется отбывать назначенные сроки.

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