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14.07.2026, 09:57

Килограмм за 21 тысячу тенге: в Атырауском детском саду нашли самый дорогой в мире рис

Новости Казахстана 0 1 870

В Атырауской области разгорается громкий скандал вокруг закупок для дошкольных учреждений: один из местных бизнесменов умудрился поставлять в детский сад обычный рис по цене элитного деликатеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Рис по цене деликатеса: детали беспрецедентной наценки

Шокирующий факт завышения цен вскрылся в ходе планового цифрового анализа рынка социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Департамент экономических расследований (ДЭР) по Атырауской области обнаружил, что предприниматель поставлял крупу в одно из частных дошкольных учреждений региона по астрономической цене — 21 000 тенге за один килограмм.

Как пояснил руководитель управления областного ДЭР Бекболат Анесов, бизнесмен полностью проигнорировал законные ограничения. Вместо положенной по закону предельной надбавки в 15%, накрутка на товар превысила 3500 процентов.

«Этот вопиющий случай уже детально рассмотрен на специальной комиссии при акимате Атырауской области. В ближайшее время в отношении недобросовестного поставщика будут приняты жесткие меры административного и правового характера», — подчеркнул Анесов.

Под прицелом аналитиков — более 10 крупных поставщиков

Случай с «золотым» рисом оказался не единственным, хоть и самым резонансным. Благодаря цифровому мониторингу цен, сотрудники ДЭР выявили более 10 крупных оптовых поставщиков региона, систематически нарушавших правила ценообразования на социально значимые продукты. По всем подтвержденным фактам сейчас проводятся детальные проверки.

Итоги полугодия: борьба с лудоманией и финпирамидами

Помимо контроля цен на продукты питания, Атырауский департамент экономических расследований подвел итоги работы за первые шесть месяцев года. Ведомство активно зачищает цифровое пространство региона:

  • Борьба с нелегальным игорным бизнесом: через государственную систему «Кибернадзор» заблокировано 398 интернет-ссылок, ведущих на онлайн-казино и теневые букмекерские платформы.

  • Противодействие мошенничеству: ограничена работа 45 ресурсов, рекламировавших деятельность финансовых пирамид.

Эффективность следствия и возврат госсредств

В ведомстве отмечают высокую раскрываемость экономических преступлений. За отчетный период следователи успешно завершили половину всех находившихся в производстве уголовных дел, причем 12 из них уже направлены в суд для вынесения окончательного приговора.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству по оконченным делам, составила 109,9 млн тенге. Благодаря оперативным действиям сотрудников ДЭР, еще на стадии досудебного расследования в бюджет удалось вернуть 21,1 млн тенге. Работа по возмещению оставшейся части ущерба продолжается.

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