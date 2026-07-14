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14.07.2026, 10:39

Казахстан вводит новую награду для доноров: названы условия получения знака

Новости Казахстана 0 1 830

В Казахстане официально появилась новая ведомственная награда «Құрметті донор» («Почетный донор»). Первыми обладателями знака станут 481 человек, которые безвозмездно сдавали кровь и ее компоненты в соответствии с установленными критериями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Правительство Казахстана утвердило новую ведомственную награду «Құрметті донор» («Почетный донор»), которой будут отмечать граждан, внесших значительный вклад в развитие безвозмездного донорства крови. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кто сможет получить награду

Первыми обладателями нового почетного знака станут 481 действующий донор, полностью соответствующий установленным требованиям.

Награда будет присваиваться гражданам Казахстана, иностранцам и лицам без гражданства, которые на безвозмездной основе:

  • сдали кровь или тромбоциты не менее 40 раз;
  • либо плазму крови не менее 70 раз.

Таким образом государство намерено отметить людей, которые на протяжении многих лет регулярно помогают спасать жизни пациентов.

Как выглядит новый знак

Изготовлением нагрудных знаков занимается Казахстанский монетный двор. Дизайн награды утвержден Республиканской комиссией по геральдике.

Главным элементом знака стала стилизованная капля крови, покрытая бордовой эмалью. Внутри расположен белый символ сердечного ритма, а композицию дополняет круглая матированная окантовка. По замыслу авторов, каждый элемент отражает ценность донорства и спасения человеческих жизней.

Донорство помогает спасать тысячи пациентов

По информации Министерства здравоохранения, ежегодно донорами в Казахстане становятся более 180 тысяч человек. За год они совершают свыше 255 тысяч донаций, благодаря чему медицинские учреждения могут обеспечить необходимыми компонентами крови более 80 тысяч пациентов.

В ведомстве отмечают, что донорская кровь ежедневно используется при проведении сложных операций, лечении тяжелых заболеваний, оказании экстренной помощи пострадавшим и спасении жизней.

Какие гарантии предусмотрены для доноров

Согласно Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», работодатель обязан освободить сотрудника от работы в день медицинского обследования и сдачи крови. При этом за донором сохраняется его средняя заработная плата.

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