Полмиллиона казахстанцев перестали быть «невидимками» для государства: что произошло

С начала 2026 года в Казахстане официально зарегистрировались около 546 тысяч физических лиц, ранее не состоявших на налоговом учете. Одновременно в стране выросло количество субъектов бизнеса и плательщиков НДС, что власти связывают с эффектом проводимой налоговой реформы, сообщает Lada.kz.

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Почти 550 тысяч человек легализовали деятельность

За первое полугодие 2026 года в Казахстане удалось вывести из теневого сектора экономики около 546 тысяч физических лиц. Такие данные на заседании Правительства озвучил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

По его словам, число субъектов предпринимательства с учетом самозанятых достигло 2,9 миллиона. По сравнению с началом года этот показатель увеличился более чем на 499 тысяч.

Кроме того, продолжает расти количество налогоплательщиков, зарегистрированных в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС). За шесть месяцев их число увеличилось на 22,3 тысячи и достигло 158,2 тысячи.

«Количество субъектов бизнеса с учетом самозанятых достигло 2,9 млн и с начала года увеличилось более чем на 499 тыс. субъектов. Количество плательщиков НДС выросло на 22,3 тыс. и достигло 158,2 тыс. Это важный результат. Он показывает, что налоговая реформа должна рассматриваться не только как фискальный инструмент, но и как механизм вывода экономической активности из тени», — отметил Ержан Биржанов.

Налоговая реформа способствует легализации бизнеса

В Министерстве финансов считают, что рост числа зарегистрированных предпринимателей и плательщиков НДС свидетельствует не только об увеличении налоговой базы, но и о постепенном сокращении теневой экономики.

По оценке ведомства, проводимая налоговая реформа помогает гражданам и предпринимателям официально оформлять свою деятельность, расширяя круг участников легальной экономики.

Продолжается цифровизация социальной сферы

На заседании Правительства также сообщили о ходе цифровизации бюджетной сферы.

По данным Министерства финансов, в отчетном периоде обеспечено финансирование организаций образования всех уровней в рамках государственного заказа.

Одновременно продолжается внедрение цифровых инструментов контроля за использованием бюджетных средств. На сегодняшний день цифровыми сервисами охвачено 78% государственных и частных школ Казахстана.

Кроме того, к единому порталу Qalqan подключены 100% медицинских организаций, финансируемых через систему Фонда социального медицинского страхования.