Где в Казахстане обычные деньги заменят цифровым тенге

Национальный банк Казахстана совместно с Министерством финансов вводит жесткий контроль над расходованием бюджетных средств, сделав применение цифрового тенге обязательным для ключевых государственных направлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Под тотальным контролем: куда пойдут цифровые деньги

Казахстан делает масштабный шаг к прозрачности госбюджета. На заседании правительства председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что ведомство совместно с Минфином законодательно регламентировало обязательное использование третьей формы национальной валюты для целого ряда госрасходов.

Сферы, в которых цифровой тенге станет обязательным:

Государственные закупки: приобретение медицинских препаратов и оборудования, закупка транспортных средств, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Инфраструктурные мегапроекты: строительство и ремонт автомобильных дорог, модернизация объектов энергетической инфраструктуры.

Господдержка: предоставление бюджетных кредитов и программ субсидирования малого и среднего бизнеса (МСБ).

Фискальный сектор: налоговое администрирование.

Умная валюта: как программируемые токены победят коррупцию

Цифровой тенге — это не просто безналичные деньги в приложении, а полноценная третья форма валюты (наряду с бумажными купюрами и классическими банковскими счетами). Его главное технологическое отличие заключается в программируемости и маркировке.

Каждый цифровой тенге существует в виде уникального токена. На него можно установить «цифровую метку», которая разрешает тратить эти деньги исключительно на целевые нужды. Например, если средства выделены на покупку асфальта для конкретной трассы, подрядчик физически не сможет перевести их на другие счета, обналичить или потратить на покупку люксовых автомобилей.

Ранее правительство уже поручило ускорить интеграцию цифровой валюты в более чем 100 крупнейших государственных проектов. Особенно остро этот вопрос стоит в дорожной сфере: только по официальным данным, в автодорожной отрасли ранее было выявлено около 1200 коррупционных рисков. Маркировка средств должна полностью ликвидировать эти «серые зоны».

Финансовые итоги: Казахстан стремительно уходит в цифру

Глава Нацбанка также подчеркнул, что темпы цифровизации финансовой системы страны бьют рекорды. Только за первые 5 месяцев 2026 года общий объем платежного оборота Казахстана достиг колоссальных 677 триллионов тенге.

При этом более 90% всех транзакций в стране обрабатывается внутренними платежными системами Национального банка, что гарантирует высокую безопасность и независимость созданной цифровой инфраструктуры. Обязательное внедрение цифрового тенге в госсектор станет следующим логичным этапом этой масштабной финансовой эволюции.