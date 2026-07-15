Перед поездкой в Казахстан иностранцам придется получить новое разрешение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий внедрение новой системы въезда иностранных граждан. Одним из главных нововведений станет обязательное электронное разрешение, за оформление которого будет взиматься плата. Однако новые требования затронут не всех иностранцев, а окончательные правила еще предстоит определить правительству, сообщает Lada.kz.

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Что предусматривает новый закон

Президент Казахстана подписал закон, посвященный вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и внедрения современных технологий в транспортной сфере. Документ также вносит изменения в законодательство о миграции населения.

Одним из ключевых новшеств станет создание современной цифровой системы учета иностранных граждан, въезжающих на территорию страны. Закон начнет действовать спустя 60 дней после его официального опубликования.

Для въезда появится электронное разрешение

Согласно новым нормам, иностранным гражданам потребуется заранее оформить электронное разрешение на въезд в Казахстан.

Этот документ станет цифровым подтверждением того, что государственные органы согласовали поездку иностранца. Оформлением разрешений займутся органы внутренних дел после согласования с органами национальной безопасности.

Получение такого документа будет платным. При этом точная стоимость пока неизвестна — размер сбора позже утвердит правительство.

Это не новая виза

Власти подчеркивают, что электронное разрешение не заменяет визу и не является ее аналогом.

По своей сути механизм напоминает системы предварительного одобрения поездки, которые уже используются в ряде государств мира. Например, подобные электронные разрешения действуют в Новой Зеландии, туристические сборы взимаются на острове Бали, в Японии существует налог при выезде иностранных туристов, а в Бутане предусмотрены экологические сборы для путешественников.

Таким образом, Казахстан внедряет международную практику цифрового контроля въезда иностранных граждан.

Для каждого иностранца создадут цифровой профиль

Еще одним важным изменением станет формирование единой цифровой базы данных иностранных граждан.

При пересечении государственной границы иностранцы будут проходить идентификацию личности с использованием персональных и, при необходимости, биометрических данных. На основе этой информации будет формироваться цифровой профиль каждого въезжающего.

Кроме того, планируется запуск отдельной цифровой платформы, через которую иностранные граждане смогут получать государственные услуги и пользоваться различными электронными сервисами во время пребывания в Казахстане.

На что направят собранные средства

Законом предусмотрен особый механизм распределения средств, поступающих от оформления электронных разрешений.

Деньги не будут напрямую поступать в государственный бюджет. Их получит оператор цифровой платформы, которого определит правительство.

Половину поступлений направят на развитие цифровых систем учета пересечения государственной границы и совершенствование самой платформы. Остальные 50 процентов планируется использовать для развития внутреннего и въездного туризма Казахстана.

Кого затронут новые правила

Несмотря на принятие закона, многие детали пока остаются открытыми.

Правительству предстоит определить стоимость оформления электронного разрешения, категории иностранных граждан, которые будут обязаны его получать, порядок оформления документа, а также сроки его действия.

Поэтому говорить о том, что платное разрешение потребуется абсолютно всем иностранцам, пока преждевременно. Окончательные правила будут утверждены после принятия соответствующих подзаконных актов.

Казахстан может стать первым в Центральной Азии

На сегодняшний день большинство стран Центральной Азии используют другие механизмы регулирования туристических потоков. Например, в Узбекистане иностранные граждане оплачивают туристический сбор при проживании в гостиницах, а в Кыргызстане аналогичные меры пока находятся на стадии обсуждения.

После вступления закона в силу Казахстан может стать одной из первых стран региона, где заработает отдельная цифровая система платного электронного разрешения на въезд для иностранных граждан.