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15.07.2026, 07:44

Террор в Темиртау: обнаглевшие крысы оккупировали дворы и бросаются на людей

Новости Казахстана 0 1 856

Жители Темиртау жалуются на нашествие крыс во дворе одного из многоквартирных домов. По словам горожан, грызуны свободно разгуливают днем, роют норы и уже начали бросаться на людей, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Astana TV".

Кадр из видео
Кадр из видео

Крысы перестали бояться людей

Жители дома по улице Абая, 48/1, рассказали, что ситуация с грызунами стремительно ухудшается. По их словам, крысы давно обосновались возле контейнерной площадки, где скапливается крупногабаритный мусор.

Очевидцы утверждают, что животные чувствуют себя полноправными хозяевами двора. Один из последних случаев особенно напугал местных жителей: крыса внезапно бросилась на женщину и едва не сбила ее с ног.

Горожане отмечают, что подобные инциденты перестали быть редкостью. Грызуны свободно передвигаются по территории даже в дневное время, роют норы под бетонным основанием контейнерной площадки и все чаще появляются возле подъездов и под балконами жилых домов.

Жители опасаются, что крысы проникнут в квартиры

По словам темиртаусцев, крысы уже начали перемещаться между микрорайонами, из-за чего люди опасаются, что вскоре грызуны могут проникнуть и в квартиры.

Местные жители неоднократно обращались с жалобами в акимат, к участковому инспектору и депутату, указывая на проблему скопления крупногабаритного мусора во дворе. Однако, как утверждают горожане, ощутимых результатов эти обращения пока не принесли.

Власти признали проблему

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства подтвердили, что проблема с накоплением крупногабаритного мусора действительно существует. При этом специалисты пояснили, что его вывоз не включен в действующий тариф на коммунальные услуги.

Вместе с тем коммунальные службы регулярно проводят обработку контейнерных площадок специальными средствами против грызунов.

Финансирование пока ожидают

В акимате Темиртау сообщили, что уже направили заявку на выделение дополнительных средств для вывоза крупногабаритного мусора. Финансирование запрошено из областного бюджета, однако окончательное решение пока не принято.

До получения необходимых средств, по информации городского отдела ЖКХ, уборка крупногабаритного мусора с апреля проводится за счет спонсорской помощи.

Тем временем жители продолжают выражать обеспокоенность санитарной обстановкой во дворах. По их словам, соседство с мусором и большим количеством крыс создает угрозу здоровью и требует оперативного решения.

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