Казахстанец нашел тайник с долларами из 90-х: в Нацбанке объяснили, можно ли их обменять

Житель Казахстана обнаружил на чердаке купленной дачи сумку с долларами старого образца. В Национальном банке разъяснили, можно ли обменять такие банкноты и как следует поступить с найденными деньгами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Находка на чердаке обернулась неожиданным вопросом

В редакцию Tengrinews.kz обратился житель Казахстана, который рассказал необычную историю. После покупки старой дачи в одном из регионов страны он разбирал вещи на чердаке и обнаружил сумку с крупной суммой долларов США.

Позже выяснилось, что все найденные банкноты относятся к старому образцу и уже давно выведены из обращения. По предположению мужчины, деньги могли пролежать в доме еще с 1990-х годов. Вероятно, прежние владельцы спрятали их и впоследствии забыли о тайнике.

Казахстанец поинтересовался, можно ли обменять такие доллары на современные банкноты и обязан ли он сообщать о своей находке в государственные органы.

Можно ли обменять старые доллары

В Национальном банке Казахстана пояснили, что иностранные банкноты, официально выведенные из обращения, считаются неплатежными. Однако это не означает, что они полностью утратили свою ценность.

В некоторых случаях банки второго уровня, имеющие корреспондентские отношения с зарубежными финансовыми организациями, могут принять такие купюры на инкассо и направить их в банк-эмитент для рассмотрения вопроса об обмене.

Перед оформлением такой операции финансовая организация обязана заранее проинформировать клиента:

об условиях проведения инкассо;

размере комиссии;

возможном отказе банка-эмитента в обмене банкнот.

При этом комиссия за такую услугу устанавливается самим банком, но по законодательству не может превышать 10% от номинальной стоимости предъявленных купюр.

Иными словами, владелец старых долларов может обратиться в банк, предоставляющий услугу инкассо. Финансовая организация направит банкноты иностранному банку для проверки, однако окончательное решение остается за банком-эмитентом. Он вправе как обменять купюры, так и отказать в их замене.

Нужно ли сообщать о найденных деньгах

В Нацбанке также напомнили, что порядок действий при обнаружении чужого имущества регулируется статьей 245 Гражданского кодекса Казахстана.

Согласно законодательству, человек, нашедший потерянную вещь, обязан уведомить ее владельца. Если установить собственника невозможно, необходимо принять меры для передачи находки в органы внутренних дел либо в местный акимат по месту обнаружения имущества.

В финансовом регуляторе подчеркнули, что закон не устанавливает минимального или максимального размера найденной суммы. Поэтому требование сообщить о находке действует независимо от того, идет ли речь о нескольких купюрах или о крупной сумме денег.