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15.07.2026, 09:19

Сахарный переполох в Казахстане: Минсельхоз признался, сколько запасов осталось на складах

Новости Казахстана 0 1 670

Рост цен на сахар в отдельных регионах Казахстана связан с сезонным увеличением спроса, а угрозы дефицита нет. В Министерстве сельского хозяйства заявили, что в стране сформированы достаточные запасы, а новый урожай сахарной свеклы поможет стабилизировать ситуацию, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Почему сахар подорожал

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в правительстве 14 июля прокомментировал повышение стоимости сахара в ряде регионов страны. Поводом для обсуждения стал резкий скачок цен, зафиксированный в Павлодаре.

По словам чиновника, нынешний рост цен носит сезонный характер. В летний период традиционно увеличивается спрос на сахар, поскольку казахстанцы начинают активно заготавливать варенье, компоты и другую домашнюю консервацию.

В Минсельхозе считают, что после завершения сезонного пика предпосылок для дальнейшего существенного удорожания продукции нет.

Новый урожай должен стабилизировать рынок

Как отметил Азат Султанов, в этом году ожидается хороший урожай сахарной свеклы, что позволит обеспечить перерабатывающие предприятия отечественным сырьем.

Сейчас в Казахстане работают три сахарных завода, перерабатывающих сахарную свеклу. Кроме того, в текущем году планируется запуск переработки свеклы на Таразском сахарном заводе, что позволит увеличить внутренние производственные мощности и переработать весь выращенный урожай.

Помимо отечественного сырья, Казахстан продолжает использовать импортный сахар-сырец, который поставляется из стран Латинской Америки для дальнейшей переработки внутри страны.

Часть сахара по-прежнему импортируется

Несмотря на развитие собственного производства, республика пока остается зависимой от внешних поставок.

По словам вице-министра, около половины сахара, потребляемого в стране, импортируется из России. В годы с высоким урожаем доля импорта может снижаться примерно до 30%, однако полностью отказаться от зарубежных поставок Казахстан пока не может.

Запасов хватит на несколько месяцев

В Минсельхозе заверили, что угрозы дефицита сахара нет. На складах стабилизационных фондов, находящихся в ведении акиматов, сформированы необходимые запасы продукции.

Если на рынке возникнут резкие ценовые колебания, эти объемы будут направляться в продажу для сдерживания стоимости сахара.

«Опасаться дефицита не стоит. Объем сахара, необходимый для обеспечения страны, сейчас имеется на складах примерно на трехмесячный период», — подчеркнул Азат Султанов.

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