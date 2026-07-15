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15.07.2026, 09:33

Нацбанк жестко ответил на обвинения в сдаче цифрового суверенитета Казахстана

Новости Казахстана 0 1 813

В Национальном банке Казахстана прокомментировали вопросы о хранении национального крипторезерва на американской платформе BitGo. Регулятор заверил, что цифровые активы и ключи находятся под контролем казахстанской стороны, а иностранная компания предоставляет лишь технологическую инфраструктуру, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Нацбанк объяснил выбор платформы для хранения крипторезерва

Поводом для разъяснений стали заявления основателя CustodianOne Галии Сейдалиевой, которая выразила опасения, что использование зарубежной платформы для хранения национального крипторезерва может негативно сказаться на цифровом суверенитете Казахстана.

В ответ Национальный банк сообщил, что стратегический крипторезерв создан на базе Национальной инвестиционной корпорации (НИК). Он предназначен для инвестиций в цифровые активы, производные финансовые инструменты, а также акции и доли компаний, работающих в сфере криптоиндустрии. При этом учет и хранение цифровых активов осуществляет Центральный депозитарий.

Почему выбрали именно BitGo

Как пояснили в Нацбанке, перед выбором поставщика кастодиальных услуг Центральный депозитарий проанализировал ведущие международные компании, специализирующиеся на хранении цифровых активов.

При оценке учитывались:

  • наличие лицензий и регуляторного статуса;
  • уровень защиты инфраструктуры;
  • модель управления криптографическими ключами;
  • поддержка технологии самостоятельного хранения (Self-Custody);
  • перечень поддерживаемых цифровых активов;
  • репутация компании и опыт работы с институциональными клиентами;
  • география присутствия.

По итогам анализа выбор пал на американскую платформу BitGo.

Кто контролирует крипторезерв Казахстана

В Национальном банке подчеркнули, что ключевым преимуществом BitGo стала поддержка технологии Self-Custody. Это означает, что контроль над цифровыми активами и криптографическими ключами полностью остается за Центральным депозитарием Казахстана.

Регулятор отметил, что все ключи и цифровые активы размещаются в пределах национального контура республики. При этом BitGo предоставляет исключительно технологическое решение и не имеет доступа к управлению государственным крипторезервом.

Почему BitGo считают надежной платформой

Дополнительными аргументами в пользу выбора стали международные лицензии компании, широкий перечень поддерживаемых цифровых активов, система управления ключами и многолетний опыт сотрудничества с крупнейшими финансовыми институтами.

Аналогичный подход использует и Казахстанская фондовая биржа (KASE). В бирже сообщили, что собственные цифровые активы также хранятся в криптокастодиане BitGo Bank & Trust. Там отметили высокий уровень регуляторной защиты и минимальные кредитные риски, которые предлагает компания институциональным клиентам.

Какие лицензии получила BitGo

В KASE напомнили, что в декабре 2025 года BitGo получила национальную банковскую хартию от Управления контролера денежного обращения США (OCC). Благодаря этому BitGo Bank & Trust получила статус федерального трастового банка США, что предусматривает строгую сегрегацию клиентских активов, выполнение фидуциарных обязательств и ускоренные расчеты.

Кроме того, компания работает и на европейском рынке. В мае 2025 года BitGo получила лицензию в рамках регулирования MiCA, позволяющую предоставлять услуги во всех странах Европейского союза. Уже в сентябре немецкий финансовый регулятор BaFin расширил лицензию, разрешив компании осуществлять регулируемую торговлю криптоактивами, включая спотовые и внебиржевые сделки, а также работу электронной торговой платформы.

Более 100 млрд долларов под управлением

По данным KASE, на конец сентября 2025 года под управлением BitGo находилось свыше 104 млрд долларов клиентских активов. В январе 2026 года компания вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), что повысило уровень ее прозрачности и подотчетности перед инвесторами и регуляторами.

Также в KASE подчеркнули, что за 13 лет работы у BitGo не было зафиксировано ни одного случая потери или хищения клиентских средств.

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