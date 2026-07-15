В Казахстане за две недели дважды переписали ценники на АЗС: сколько теперь стоит бензин

В Казахстане вновь выросли цены на автомобильное топливо. С начала июля стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива на большинстве крупных АЗС увеличилась еще на несколько тенге, тогда как цены на АИ-95 остались без изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: news.myseldon.com

Бензин и дизель вновь подорожали в Казахстане

На казахстанских автозаправочных станциях продолжается рост цен на топливо. Если с апреля по конец июня стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива увеличилась примерно на 5 тенге за литр, то только за первую половину июля цены выросли еще на 4 тенге.

Какие цены установились в Алматы

На крупных сетевых АЗС Алматы литр бензина АИ-92 теперь продается по 249 тенге, тогда как в начале июля он стоил 245 тенге.

Дизельное топливо также подорожало — с 341 до 345 тенге за литр.

При этом стоимость бензина марки АИ-95 пока остается прежней и составляет от 321 до 328 тенге за литр.

Сколько стоит топливо в Астане

В столице стоимость бензина АИ-92 варьируется от 245 до 247 тенге за литр. По сравнению с началом июля цены также выросли примерно на 4 тенге.

Цена бензина АИ-95 не изменилась, а дизельное топливо на столичных АЗС продается по 332–337 тенге за литр.

Цены в Шымкенте

В Шымкенте бензин АИ-92 на сетевых автозаправках стоит 232–235 тенге за литр.

Стоимость бензина АИ-95 сохраняется на уровне 304–307 тенге, а дизельного топлива — 340–343 тенге за литр.

По сравнению с началом месяца бензин АИ-92 и дизель здесь подорожали на 2–4 тенге, тогда как цена АИ-95 осталась прежней.

Казахстанское топливо остается самым доступным в регионе

Несмотря на очередное повышение цен, топливо в Казахстане по-прежнему считается одним из самых доступных среди соседних стран.

На фоне сложностей с обеспечением горюче-смазочными материалами в России спрос на казахстанское топливо продолжает расти. Это усиливает риск его незаконного вывоза за пределы страны.

Для предотвращения контрабанды вблизи автомобильных пунктов пропуска через государственную границу организована работа 59 полицейских постов.

По данным уполномоченных органов, с начала 2026 года уже выявлено 255 случаев эксплуатации транспортных средств с незаконно установленными дополнительными топливными баками.