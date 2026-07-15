Тревожный сигнал для Казахстана: Каспий стремительно мелеет — море потеряло 7,4% площади

Исследование российских ученых показало, что за последние три десятилетия площадь Каспийского моря значительно сократилась. При этом темпы снижения уровня воды в последние годы заметно ускорились, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Специалисты Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук подвели итоги многолетнего исследования Каспийского моря. По их данным, с 1996 по 2025 год площадь водной поверхности сократилась на 28 644 квадратных километра, что составляет 7,4% от площади моря в 1996 году.
Как отмечают исследователи, несмотря на внушительные масштабы потерь, сопоставимые по площади с территорией Республики Албания, сокращение площади оказалось менее значительным, чем можно было ожидать, учитывая скорость падения уровня воды.
По данным ученых, устойчивое снижение уровня Каспийского моря продолжается с 1995 года. В среднем вода убывала примерно на 10 сантиметров ежегодно, а суммарное падение уровня за этот период приблизилось к трём метрам.
Это уже привело к ряду серьезных последствий. В частности, существенно осложнилось судоходство из-за обмеления Волго-Каспийского морского судоходного канала и портов, расположенных на побережье. Кроме того, береговая линия постепенно отступает, и море удаляется от населенных пунктов.
Ведущий автор исследования, главный научный сотрудник Института океанологии Андрей Костяной отметил, что признаков замедления процесса пока не наблюдается.
По его словам, если в период с 2005 по 2019 год уровень Каспийского моря снижался в среднем на 8,16 сантиметра в год, то в 2020–2024 годах скорость падения увеличилась почти втрое — до 22,7 сантиметра ежегодно.
По оценкам исследователей, при сохранении текущих тенденций к концу XXI века уровень Каспийского моря может снизиться еще на 2–21 метр. Такой сценарий способен существенно изменить береговую линию, повлиять на экосистему региона, работу морских портов и хозяйственную деятельность прикаспийских государств.
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