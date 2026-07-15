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15.07.2026, 11:22

Тревожный сигнал для Казахстана: Каспий стремительно мелеет — море потеряло 7,4% площади

Новости Казахстана 0 1 961

Исследование российских ученых показало, что за последние три десятилетия площадь Каспийского моря значительно сократилась. При этом темпы снижения уровня воды в последние годы заметно ускорились, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

За 29 лет море стало меньше

Специалисты Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук подвели итоги многолетнего исследования Каспийского моря. По их данным, с 1996 по 2025 год площадь водной поверхности сократилась на 28 644 квадратных километра, что составляет 7,4% от площади моря в 1996 году.

Как отмечают исследователи, несмотря на внушительные масштабы потерь, сопоставимые по площади с территорией Республики Албания, сокращение площади оказалось менее значительным, чем можно было ожидать, учитывая скорость падения уровня воды.

Уровень Каспия снижается уже почти 30 лет

По данным ученых, устойчивое снижение уровня Каспийского моря продолжается с 1995 года. В среднем вода убывала примерно на 10 сантиметров ежегодно, а суммарное падение уровня за этот период приблизилось к трём метрам.

Это уже привело к ряду серьезных последствий. В частности, существенно осложнилось судоходство из-за обмеления Волго-Каспийского морского судоходного канала и портов, расположенных на побережье. Кроме того, береговая линия постепенно отступает, и море удаляется от населенных пунктов.

Темпы обмеления продолжают расти

Ведущий автор исследования, главный научный сотрудник Института океанологии Андрей Костяной отметил, что признаков замедления процесса пока не наблюдается.

По его словам, если в период с 2005 по 2019 год уровень Каспийского моря снижался в среднем на 8,16 сантиметра в год, то в 2020–2024 годах скорость падения увеличилась почти втрое — до 22,7 сантиметра ежегодно.

Прогноз на конец века

По оценкам исследователей, при сохранении текущих тенденций к концу XXI века уровень Каспийского моря может снизиться еще на 2–21 метр. Такой сценарий способен существенно изменить береговую линию, повлиять на экосистему региона, работу морских портов и хозяйственную деятельность прикаспийских государств.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Скоро можно будет в Россию ездить напрямик, по дну высохшего Каспия
15.07.2026, 06:59
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