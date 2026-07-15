Банки и обменники Казахстана меняют правила работы с рублем: что ждет владельцев российской валюты

Казахстанские банки начали вводить комиссии за прием наличных российских рублей, а обменные пункты снизили курс их покупки. Причиной стали избыток рублевой наличности, низкий спрос и рост валютных рисков, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

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Банки повышают стоимость операций с рублями

В Казахстане меняются условия работы с наличными российскими рублями. Финансовые организации начали ограничивать прием этой валюты, вводя дополнительные комиссии.

В начале июня Банк ЦентрКредит установил комиссию в размере 5% за прием наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Нововведение распространяется как на физических, так и на юридических лиц.

С 28 июля аналогичную комиссию введет Halyk Bank. Для юридических лиц минимальный размер платежа составит 1000 тенге.

Кроме того, банк установил дополнительную комиссию в размере 250 евро при международных переводах в евро в российские и белорусские банки по схеме OUR, когда все расходы оплачивает отправитель.

На рынке образовался избыток российских рублей

По словам президента Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчина Галимбаева, обменники не отказываются от работы с рублями, однако изменили условия покупки валюты.

Причина — резкий дисбаланс между предложением и спросом.

«Предложений наличных российских рублей на рынке много, а спрос на них совсем небольшой. Из-за такого существенного увеличения предложения при отсутствии спроса возник перекос, и цена на наличный рубль начала падать», — пояснил Галимбаев.

Он отметил, что при биржевом курсе около 6,1 тенге за рубль наличная российская валюта принимается примерно по 5 тенге и продается дешевле официального уровня.

Почему казахстанцы стали чаще приносить рубли

По мнению эксперта, значительная часть наличных рублей поступает от граждан России, приезжающих в Казахстан, а также от предпринимателей, работающих в приграничных регионах.

Банки, в свою очередь, стремятся уменьшить объемы рублей, которые поступают к ним через обменные пункты.

При этом правила вывоза валюты из Казахстана не менялись. Физические лица по-прежнему могут вывозить иностранную валюту в эквиваленте до 10 тысяч долларов без декларирования.

Галимбаев считает, что банки хотят стимулировать клиентов проводить валютные операции напрямую через банковские счета.

«Чтобы кассы не переполнялись наличностью, купленной “на стороне”, банки ввели ограничения. Они хотят, чтобы клиенты приходили в банк с тенге или долларами и конвертировали валюту непосредственно в самом банке», — отметил он.

Банки учитывают санкционные и валютные риски

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов считает, что ситуация связана не только с избытком наличных рублей, но и с дополнительными рисками для финансовых организаций.

По его словам, банкам становится сложнее использовать накопленные рублевые средства для дальнейшей конвертации.

«В банках накопилось много наличных рублей, и работать с ними становится менее выгодно, поскольку потом сложно конвертировать рубли в другие валюты. Кроме того, учитывая ситуацию в экономике России, банки закладывают валютные риски и пытаются захеджировать их за счет повышенной комиссии», — заявил Байганов.

Эксперт добавил, что подобные процессы наблюдаются и в других странах, где финансовые организации стараются снизить риски операций с российской валютой.

Новые расходы могут отразиться на ценах

По мнению Байганова, рост стоимости операций с рублем может повлиять не только на клиентов банков, но и на бизнес.

Казахстан остается одним из крупнейших торговых партнеров России, поэтому дополнительные расходы компаний могут в дальнейшем включаться в стоимость товаров и услуг.

«Мы по-прежнему сильно зависим от импорта из России — это продукты питания, металлопрокат, машиностроительная продукция, древесина. Если банки повышают стоимость операций с рублем, эти расходы в конечном итоге будут включены в стоимость товаров, работ и услуг», — пояснил эксперт.

Объем покупки рублей обменниками резко вырос

При этом в обменных пунктах заявляют, что ситуация не создает серьезных проблем для их работы.

По словам Галимбаева, доход обменников формируется за счет разницы между курсами покупки и продажи, поэтому главным инструментом регулирования остается изменение спреда.

По данным Национального банка Казахстана, в апреле 2026 года обменные пункты приобрели российские рубли на сумму 39,8 млрд тенге. В мае объем составил еще 30 млрд тенге.

При этом ранее тенденция была противоположной. В марте население покупало российскую валюту на 6,4 млрд тенге в эквиваленте, а в феврале объем покупки составил около 1 млрд тенге.

Статистика Нацбанка показывает, что с декабря 2024 года, большую часть 2025 года и в январе 2026 года казахстанцы в основном продавали российские рубли обменным пунктам.