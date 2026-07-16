С 18 июля в Казахстане меняются правила обращения денег: что важно знать каждому

С 18 июля 2026 года цифровой тенге официально станет третьей формой национальной валюты Казахстана наряду с наличными и безналичными деньгами. Банки будут обязаны предоставить клиентам возможность открыть цифровой кошелек, а выпуск новой формы денег останется исключительно в ведении Национального банка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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18 июля можно считать официальным днем рождения цифрового тенге в Казахстане. Именно с этой даты вступают в силу законодательные нормы, признающие цифровой тенге законным платежным средством.

Поправки были утверждены законом от 16 января 2026 года №259-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства». Документ вводится поэтапно: большинство его положений начали действовать еще 19 марта 2026 года, а нормы, регулирующие использование цифрового тенге, вступают в силу 18 июля. Некоторые положения закона начнут действовать только с 1 января 2027 года.

Разработка национальной цифровой финансовой инфраструктуры продолжалась несколько лет. До запуска система проходила тестирование, как это ранее происходило в странах Евросоюза, Китае и России, где также внедряются цифровые валюты центральных банков.

Что представляет собой цифровой тенге

Согласно обновленному законодательству, цифровой тенге становится полноценной цифровой формой национальной валюты Казахстана. Он будет использоваться наравне с наличными и безналичными средствами.

При этом цифровой тенге не имеет физического носителя, однако отличается и от привычных безналичных денег. Его выпуск и погашение сможет осуществлять исключительно Национальный банк Казахстана.

Для получения цифровых тенге владелец цифрового счета должен обменять на них обычные денежные средства. При обратной операции Нацбанк перечислит эквивалентную сумму на банковский счет владельца цифрового кошелька. То есть напрямую обменять цифровой тенге на наличные нельзя — сначала деньги поступят на банковский счет, после чего их можно будет снять привычным способом.

Банки обязаны открыть доступ к цифровым кошелькам

Ключевую роль в работе новой системы будут играть банки второго уровня и другие участники платформы цифрового тенге.

Именно через банки граждане и компании смогут открыть цифровой счет — специальный виртуальный кошелек в мобильном приложении. После его открытия пользователи смогут пополнять баланс цифровыми тенге и оплачивать товары, услуги, а также совершать другие операции.

При этом законодательство впервые закрепляет обязанность банков предоставить такую возможность своим клиентам. Все банки, оказывающие электронные банковские услуги через мобильные приложения или дистанционные сервисы, должны использовать национальную цифровую финансовую инфраструктуру для проведения операций с цифровым тенге.

Кроме банков, участниками платформы смогут стать организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, Центральный депозитарий, Комитет казначейства Министерства финансов, отдельные поставщики платежных услуг и другие юридические лица, определенные Национальным банком.

Главное отличие цифрового тенге

Одной из ключевых особенностей цифрового тенге станет возможность его идентификации.

Каждая цифровая единица будет иметь уникальную маркировку — буквенно-цифровой или графический идентификатор, позволяющий отслеживать движение средств на платформе Национального банка.

Такая система должна обеспечить более высокий уровень прозрачности финансовых операций. Предполагается, что это поможет сократить объем теневой экономики, повысить контроль за расходованием бюджетных средств и снизить коррупционные риски.

Где уже будут использовать цифровой тенге

Государство уже начало внедрять цифровой тенге в отдельных сферах.

Согласно приказу Министерства финансов, который вступил в силу 27 июня 2026 года, в пилотном режиме цифровой тенге применяется при отдельных государственных расходах. В их числе — закупка медицинской техники, транспортных средств, горюче-смазочных материалов, строительство автомобильных дорог, модернизация энергетической инфраструктуры, предоставление бюджетных кредитов, меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также налоговое администрирование.

Обязательно ли пользоваться цифровым тенге

Для граждан использование цифрового тенге остается добровольным.

Казахстанцы самостоятельно решают, открывать цифровой кошелек или продолжать пользоваться привычными наличными и безналичными деньгами.

При этом законодательство допускает, что банки могут устанавливать дополнительные условия обслуживания цифровых счетов. Кроме того, финансовым организациям разрешено взимать комиссию за отдельные операции с цифровыми кошельками. Размеры таких комиссий будут определяться правилами Национального банка.

Вместе с тем открытие цифрового счета и операция по погашению цифрового тенге для клиентов останутся бесплатными.