В Казахстане пенсионеров убедили взорвать торт в банке под обещание вернуть деньги (видео)

Телефонные мошенники использовали новую схему обмана, жертвами которой стали двое пенсионеров из Павлодара. Под предлогом возврата ранее похищенных средств злоумышленники убедили пожилых людей пронести в отделение банка торт с петардой и привести ее в действие, сообщает Lada.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz .

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Что произошло

Инцидент произошел 15 июля около 16:00 в одном из банков Павлодара. По информации Департамента полиции Павлодарской области, хлопок пиротехнического изделия в помещении оказался следствием тщательно спланированной мошеннической схемы.

Как установили правоохранители, двое пенсионеров действовали по указаниям телефонных аферистов, которые сумели убедить их выполнить опасные действия.

В результате происшествия пожилые люди получили незначительные травмы.

Как мошенники вновь вышли на своих жертв

В полиции сообщили, что пенсионеры уже ранее пострадали от действий этих же злоумышленников. Тогда они потеряли крупные суммы денег, вложив их в фиктивные инвестиционные проекты.

Позже мошенники вновь связались с потерпевшими и пообещали помочь вернуть похищенные средства. Для этого они убедили пенсионеров приобрести торт и петарду, а затем выполнить все дальнейшие инструкции.

Следуя указаниям аферистов, пожилые люди пронесли торт в отделение банка и подожгли спрятанную внутри петарду.

Что известно о расследовании

По данным полиции, по факту произошедшего проводится расследование.

Правоохранители уже установили лиц, выполнявших роль дропперов. Они привлечены к ответственности. Одновременно через суд принимаются меры по возврату потерпевшим похищенных денежных средств.

Кроме того, возбужден ряд уголовных дел. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию остальных участников преступной схемы продолжаются.

МВД предупредило о новой опасности

В полиции отмечают, что телефонные мошенники все чаще повторно выходят на связь с людьми, которых уже однажды удалось обмануть. Именно такие граждане находятся в группе повышенного риска.

Аферисты могут обещать вернуть украденные деньги, выплатить компенсацию, перечислить дивиденды или сообщить о якобы крупном выигрыше. Однако подобные предложения являются продолжением мошеннической схемы и направлены на повторный обман.

Правоохранительные органы призвали казахстанцев предупредить о подобных способах мошенничества своих родителей, пожилых родственников и знакомых, поскольку именно люди старшего возраста чаще всего становятся объектами психологического давления.

Как защититься от мошенников

В МВД напомнили, что сотрудники банков, государственных органов, правоохранительных ведомств и инвестиционных компаний никогда не требуют по телефону проводить сомнительные финансовые операции или выполнять опасные действия.

При поступлении подобных звонков гражданам рекомендуют немедленно прекратить разговор, обсудить ситуацию с родственниками или близкими и незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию.