18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.34
541.25
6.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.07.2026, 07:47

В Казахстане пенсионеров убедили взорвать торт в банке под обещание вернуть деньги (видео)

Новости Казахстана 0 1 961

Телефонные мошенники использовали новую схему обмана, жертвами которой стали двое пенсионеров из Павлодара. Под предлогом возврата ранее похищенных средств злоумышленники убедили пожилых людей пронести в отделение банка торт с петардой и привести ее в действие, сообщает Lada.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Что произошло

Инцидент произошел 15 июля около 16:00 в одном из банков Павлодара. По информации Департамента полиции Павлодарской области, хлопок пиротехнического изделия в помещении оказался следствием тщательно спланированной мошеннической схемы.

Как установили правоохранители, двое пенсионеров действовали по указаниям телефонных аферистов, которые сумели убедить их выполнить опасные действия.

В результате происшествия пожилые люди получили незначительные травмы.

Как мошенники вновь вышли на своих жертв

В полиции сообщили, что пенсионеры уже ранее пострадали от действий этих же злоумышленников. Тогда они потеряли крупные суммы денег, вложив их в фиктивные инвестиционные проекты.

Позже мошенники вновь связались с потерпевшими и пообещали помочь вернуть похищенные средства. Для этого они убедили пенсионеров приобрести торт и петарду, а затем выполнить все дальнейшие инструкции.

Следуя указаниям аферистов, пожилые люди пронесли торт в отделение банка и подожгли спрятанную внутри петарду.

Что известно о расследовании

По данным полиции, по факту произошедшего проводится расследование.

Правоохранители уже установили лиц, выполнявших роль дропперов. Они привлечены к ответственности. Одновременно через суд принимаются меры по возврату потерпевшим похищенных денежных средств.

Кроме того, возбужден ряд уголовных дел. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию остальных участников преступной схемы продолжаются.

МВД предупредило о новой опасности

В полиции отмечают, что телефонные мошенники все чаще повторно выходят на связь с людьми, которых уже однажды удалось обмануть. Именно такие граждане находятся в группе повышенного риска.

Аферисты могут обещать вернуть украденные деньги, выплатить компенсацию, перечислить дивиденды или сообщить о якобы крупном выигрыше. Однако подобные предложения являются продолжением мошеннической схемы и направлены на повторный обман.

Правоохранительные органы призвали казахстанцев предупредить о подобных способах мошенничества своих родителей, пожилых родственников и знакомых, поскольку именно люди старшего возраста чаще всего становятся объектами психологического давления.

Как защититься от мошенников

В МВД напомнили, что сотрудники банков, государственных органов, правоохранительных ведомств и инвестиционных компаний никогда не требуют по телефону проводить сомнительные финансовые операции или выполнять опасные действия.

При поступлении подобных звонков гражданам рекомендуют немедленно прекратить разговор, обсудить ситуацию с родственниками или близкими и незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию.

1
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
А вы ещё им пенсии повышаете....
16.07.2026, 06:09
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь