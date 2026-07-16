В Казахстане решают, как теперь правильно писать национальную валюту: «теңге», «тенге», «тг» или ₸

После вступления в силу новой Конституции Казахстана официальное написание национальной валюты изменилось на «теңге». При этом власти заверили, что речь идет лишь о редакционных изменениях, а окончательные правила использования сокращений и символа валюты еще находятся в разработке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: centeraktiv.kz

Новая Конституция изменила официальное написание

С 1 июля 2026 года в Казахстане действует новая Конституция. В русскоязычной версии Основного закона национальная валюта указана как «теңге», тогда как ранее на протяжении многих лет в официальных документах использовалось написание «тенге».

При этом изменение касается исключительно написания слова. Денежная реформа, переименование национальной валюты или замена денежных знаков не проводятся.

После вступления Конституции в силу редакция Tengrinews.kz направила запросы в государственные органы, чтобы выяснить, как новые нормы будут применяться на практике.

Что разъяснили в Министерстве юстиции

В Министерстве юстиции сообщили, что государственные органы обязаны использовать терминологию, закрепленную новой Конституцией.

Вместе с тем все ранее принятые документы, законы, договоры и нормативные акты, в которых используется слово «тенге», сохраняют юридическую силу. Переоформлять или вносить изменения в такие документы не потребуется.

Нацбанк обновляет документы

Национальный банк подтвердил, что уже приводит свои нормативные акты в соответствие с Конституцией.

Изменения затронут, в частности, формы платежных документов. Кроме того, регулятор намерен использовать написание «теңге» во всех официальных пресс-релизах и сообщениях.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что нововведение носит исключительно редакционный характер и никак не повлияет на работу банковской системы, проведение платежей, переводов и других финансовых операций.

Как теперь писать название валюты

Наиболее важным оставался вопрос о том, распространяется ли новое написание только на государственные органы или также касается средств массовой информации, образовательных учреждений, бизнеса и обычных граждан.

В Комитете языковой политики Министерства науки и высшего образования пояснили, что Конституция обладает высшей юридической силой и действует на всей территории Казахстана.

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz отмечается, что во всех текстах на территории страны слово «теңге» следует писать именно в таком виде — в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.

Фактически это первое официальное разъяснение, которое распространяет новое написание не только на государственные документы, но и на любые тексты.

Что будет с сокращением «тг» и символом ₸

Вопрос использования сокращения «тг», слова «тенге» и символа национальной валюты ₸ пока остается открытым.

В Министерстве науки сообщили, что сейчас государственные органы приводят нормативные правовые акты в соответствие с новой Конституцией. После завершения этой работы власти отдельно рассмотрят, какие варианты написания денежных сумм будут считаться допустимыми.

Таким образом, окончательное решение о том, использовать ли слово «теңге», прежнее написание «тенге», сокращение «тг» или символ ₸, пока еще не принято.