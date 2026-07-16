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16.07.2026, 08:52

Одна дата изменит правила получения ипотеки для тысяч казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 858

С февраля 2027 года получить ипотеку без официального подтверждения доходов в Казахстане станет значительно сложнее. Новые требования в первую очередь затронут фрилансеров и граждан, работающих без официального трудоустройства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: banki.ru
Фото: banki.ru

Банки усилят проверку доходов заемщиков

С февраля 2027 года в Казахстане вступят в силу более строгие требования к подтверждению доходов при оформлении ипотечных кредитов. Об этом в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly рассказала эксперт по жилищным вопросам Толганай Баешева.

По ее словам, уже со следующего года гражданам, не имеющим официального трудоустройства, будет сложнее получить жилищный заем. При этом в настоящее время действующие правила остаются без изменений.

«Получить ипотеку без подтверждения источника дохода станет сложнее с февраля следующего года. А в текущем году для них никаких изменений нет. К примеру, если вы являетесь фрилансером, то есть у вас нет официального дохода, у вас есть возможность оформить ипотеку, показав регулярные переводы, поступающие на ваш счет, и доказав таким образом свои доходы», — пояснила Толганай Баешева.

Как сегодня подтверждают доходы

Эксперт отметила, что при рассмотрении заявки банки оценивают не только официальную заработную плату потенциального заемщика. Финансовые организации также анализируют регулярные поступления денежных средств на банковский счет клиента.

Именно поэтому казахстанцам, получающим доход неофициально, рекомендуется проводить все финансовые операции максимально прозрачно. Регулярные переводы и стабильные поступления могут служить подтверждением платежеспособности при оформлении ипотеки.

Требования будут становиться строже

По словам специалиста, возможность оформить ипотечный кредит для граждан без официальной работы сохранится, однако требования к подтверждению доходов будут постепенно ужесточаться.

Это означает, что заемщикам, работающим как фрилансеры, самозанятые или получающим доход без трудового договора, стоит заранее позаботиться о документальном подтверждении своей финансовой состоятельности.

Льготная ипотека остается востребованной

По данным, озвученным экспертом, сегодня около 85% ипотечных займов в Казахстане приходится на программы льготного кредитования, которые продолжают оставаться основным инструментом приобретения жилья для большинства заемщиков.

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