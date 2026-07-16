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16.07.2026, 09:36

Восемь месяцев тюрьмы за очистку чата: в Казахстане вынесли приговор за удаление переписки

Новости Казахстана 0 1 911

Кассационный суд оправдал жителя Казахстана, которого ранее осудили за укрывательство особо тяжкого преступления после удаления переписки в мобильном телефоне. Суд пришел к выводу, что обвинение не смогло представить достаточных доказательств его вины, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Осудили за удаление переписки

Кассационный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого ранее признали виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления. Поводом для обвинения стало удаление переписки с мобильного телефона.

Как сообщается в Telegram-канале "Актуальные новости кассационных судов", инцидент произошел в 2021 году в Байконуре. Следствие посчитало, что, удалив сообщения, мужчина помог скрыть следы незаконной деятельности своих знакомых.

Суд первой инстанции признал его виновным по статье 432 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Укрывательство особо тяжкого преступления»). С учетом акта амнистии ему назначили наказание в виде восьми месяцев лишения свободы.

Защита оспорила обвинение

Адвокаты не согласились с вынесенным приговором и обратились в кассационную инстанцию. По их мнению, в материалах дела отсутствовали убедительные доказательства того, что действия мужчины действительно образуют состав преступления.

Во время рассмотрения дела кассационный суд тщательно изучил собранные доказательства и пришел к выводу, что выводы о виновности осужденного не подтверждены.

Почему суд отменил приговор

Суд установил, что в ходе досудебного расследования следствие не смогло определить, какая именно переписка была удалена, с кем велась переписка и какое содержание имели сообщения. Также не было доказано, каким образом их удаление свидетельствовало о сокрытии следов преступления.

В связи с этим кассационная инстанция пришла к выводу, что обвинение не доказало совершение мужчиной активных действий, которые могли бы квалифицироваться как укрывательство особо тяжкого преступления.

По итогам рассмотрения дела кассационный суд отменил все ранее принятые судебные решения и прекратил производство за отсутствием в действиях мужчины состава преступления, предусмотренного статьей 432 Уголовного кодекса Казахстана.

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