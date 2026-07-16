200 млрд тенге, фиктивные фирмы и один вопрос: как деньги покинули Казахстан?

В Туркестанской области правоохранительные органы пресекли сразу несколько крупных преступных схем, связанных с контрабандой, коррупцией и незаконным выводом капитала. По данным Генеральной прокуратуры, через фиктивные предприятия за границу было выведено около 200 млрд тенге, сообщает Lada.kz.

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Прокуратура Туркестанской области сообщила о пресечении деятельности нескольких незаконных финансовых и контрабандных схем. Оперативные мероприятия проводились совместно с правоохранительными и специальными службами.

Одним из выявленных эпизодов стала контрабанда табачной продукции из Кыргызстана. По версии следствия, подозреваемые незаконно ввозили сигареты, после чего реализовывали их на территории Туркестанской области и западных регионов Казахстана.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли табачную продукцию общей стоимостью около 103 млн тенге. По этому факту проводится досудебное расследование по статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Следствие проверяет факты вымогательства и возможной коррупции

Еще одним эпизодом стало расследование деятельности преступной группы, которая, по данным следствия, вымогала деньги у водителей грузового транспорта в приграничной зоне.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в ходе расследования установлено, что часть средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов.

По данному факту ведется досудебное расследование по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса РК, предусматривающим ответственность за получение и дачу взятки. На сегодняшний день установлены 23 фигуранта дела, пятеро из них находятся под стражей.

Через фиктивные компании за рубеж вывели около 200 млрд тенге

Наиболее масштабным эпизодом стало выявление схемы незаконного вывода денежных средств за пределы Казахстана.

По информации Генпрокуратуры, сотрудники Департамента экономических расследований по Туркестанской области при координации прокуратуры установили факт вывода около 200 млрд тенге в страны ближнего и дальнего зарубежья. Следствие считает, что для этого использовались фиктивные предприятия.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела, а также лиц, причастных к организации и реализации незаконной схемы.