«Рубят сук, на котором сидят»: эксперты оценили отмену гарантии по пенсионным накоплениям в Казахстане

С 1 января 2027 года в Казахстане планируют отменить государственную гарантию сохранности пенсионных накоплений с учетом инфляции. Эксперты считают, что решение поможет снизить будущую нагрузку на бюджет, но может повлиять на доверие граждан к накопительной пенсионной системе, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: gov.kz

Что изменится с 2027 года

Правительство Казахстана планирует отказаться от действующей нормы, согласно которой государство гарантировало сохранность обязательных пенсионных и обязательных профессиональных взносов с учетом уровня инфляции.

Соответствующие изменения предусматривают исключение из Социального кодекса статьи 217, а также отмену статей 218 и 219, регулирующих порядок предоставления государственной гарантии и расчета компенсаций.

Сейчас, если к моменту выхода человека на пенсию его накопления оказываются ниже суммы внесенных обязательных взносов с учетом инфляции, государство выплачивает разницу из бюджета.

Такая компенсация предоставляется единовременно и рассчитывается на основе данных по инфляции.

Почему власти решили отказаться от гарантии

В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, что механизм государственной гарантии появился еще в 2003 году.

Тогда вкладчики не могли самостоятельно выбирать управляющую компанию и инвестиционную стратегию. Сегодня же гражданам предоставлена возможность самостоятельно принимать решения по управлению частью пенсионных средств.

В ведомстве считают, что при наличии выбора между различными инвестиционными инструментами ответственность за возможный результат также должна лежать на самом вкладчике.

Кроме того, власти намерены расширить возможности передачи пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Казахстанцам хотят разрешить переводить в доверительное управление до 100% пенсионных накоплений вместо действующих 50%.

Экономисты предупреждают о рисках

Экономист и директор Public Policy Research Center Меруерт Махмутова считает, что отмена гарантии может негативно сказаться на доверии населения к ЕНПФ.

По ее мнению, государство сможет сократить будущие бюджетные обязательства, однако одновременно рискует снизить привлекательность накопительной пенсионной системы.

«Правительство в погоне за снижением расходов бюджета рубит сук, на котором сидит: средства ЕНПФ используются правительством на финансирование дефицита бюджета, поддержку бизнеса и другие проекты. Последние изменения, внесенные в Социальный кодекс, разрушают доверие к ЕНПФ», — заявила Махмутова.

Она отмечает, что пенсионные средства граждан используются в экономике страны, в том числе для финансирования государственных проектов, поэтому снижение доверия к системе может привести к тому, что часть вкладчиков начнет искать другие способы управления накоплениями.

«Разрешая переводить из ЕНПФ компаниям по УИП теперь уже не 50, а 100% накоплений, правительство снимает с себя долгосрочные обязательства. Да, граждане рискуют своими накоплениями, потому что компании по УИП могут не обеспечить ожидаемую доходность, могут даже в долгосрочном плане обанкротиться», — подчеркнула эксперт.

По словам эксперта, наиболее активные участники системы могут попытаться перевести средства в частные управляющие компании в поисках более высокой доходности.

При этом, считает Махмутова, такие решения несут дополнительные риски, поскольку частные компании не всегда смогут обеспечить ожидаемый результат, а в случае финансовых проблем вкладчики могут столкнуться с потерями.

Почему часть экспертов считает реформу оправданной

Экономист Алмас Чукин считает, что отмена гарантии может быть логичной для тех граждан, которые самостоятельно выбирают частных управляющих и рассчитывают получить более высокий доход.

По его словам, повышенная доходность всегда связана с дополнительными рисками.

Если человек выбирает более агрессивную инвестиционную стратегию, возникает вопрос, должна ли государственная гарантия распространяться на такие решения.

Однако эксперт считает, что для граждан, которые оставляют средства в ЕНПФ под управлением государства, механизм защиты должен сохраняться.

По его мнению, если человек сознательно не выбирает частных управляющих и рассчитывает только на сохранение стоимости накоплений с учетом инфляции, ответственность должна оставаться за государством.

Чем рискуют казахстанцы

Одним из главных вопросов остается финансовая грамотность населения.

Эксперты опасаются, что часть граждан может переводить накопления в частные компании, ориентируясь только на обещания высокой доходности, не оценивая возможные риски.

При этом разрешение передавать до 100% накоплений в УИП может увеличить объем средств, которыми будут управлять частные компании.

В случае неблагоприятной ситуации на финансовых рынках это может создать дополнительные сложности для отдельных управляющих организаций.

Как работает гарантия сейчас

Сегодня право на получение государственной гарантии имеют:

граждане Казахстана;

люди с бессрочной инвалидностью I или II группы;

граждане, выезжающие на постоянное место жительства за границу;

участники пенсионного аннуитета;

вкладчики, использовавшие часть накоплений на жилье или лечение;

граждане после передачи средств в доверительное управление.

Если сумма пенсионных накоплений оказывается ниже уровня, рассчитанного с учетом инфляции, государство компенсирует разницу.

При этом гарантия распространяется только на средства, находящиеся под управлением Национального банка.

Что будет с деньгами у частных управляющих

При передаче пенсионных накоплений УИП государственная гарантия уже сейчас не действует.

Вместо нее управляющая компания должна обеспечить доходность не ниже минимального уровня, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности всех частных управляющих.

Также предусмотрено, что за 10 рабочих дней до достижения пенсионного возраста обязательные пенсионные накопления автоматически возвращаются под управление Национального банка.

Уникальная система Казахстана

ЕНПФ ранее называл государственную гарантию по пенсионным накоплениям уникальным механизмом, не имеющим аналогов в мире.

В большинстве других стран используются альтернативные способы защиты пенсионных средств: минимальная гарантированная доходность, сохранение номинальной суммы взносов, индексация пенсий или государственные выплаты определенного уровня.

После отмены гарантии Казахстан фактически перейдет к модели, где больше ответственности за результат управления пенсионными средствами будет лежать на самом вкладчике.

Эксперты считают, что резкого кризиса пенсионной системы из-за изменений ожидать не стоит, однако в долгосрочной перспективе вопрос доверия граждан к ЕНПФ станет одним из главных испытаний для новой модели.