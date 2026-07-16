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16.07.2026, 11:30

Названы самые выгодные и самые провальные валюты для казахстанцев в 2026 году

Новости Казахстана 0 1 820

В первом полугодии 2026 года казахстанский тенге оказался сильнее большинства мировых валют. Из десятков денежных единиц, которые отслеживает Национальный банк, лишь четыре смогли вырасти по отношению к валюте Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: en-vols.com
Фото: en-vols.com

Форинт, рубль и реал оказались лидерами

Несмотря на традиционное доверие казахстанцев к доллару и евро, начало 2026 года показало неожиданную картину на валютном рынке.

С января по июнь укрепиться по отношению к тенге смогли только четыре валюты из 43, курсы которых регулярно публикует Национальный банк Казахстана.

Самый заметный рост показал венгерский форинт. Средний курс 10 форинтов увеличился с 15,50 тенге в январе до 15,90 тенге в июне. Таким образом, венгерская валюта прибавила около 2,6%.

Второе место занял российский рубль. Его стоимость выросла с 6,50 до 6,63 тенге, что соответствует росту примерно на 2%.

Небольшое укрепление также продемонстрировали:

  • бразильский реал;
  • норвежская крона.

Практически без изменений завершил первое полугодие австралийский доллар — его динамика составила менее одной десятой процента.

Таким образом, именно эти валюты стали наиболее выгодными для тех, кто оценивал вложения исключительно по изменению курса относительно тенге.

Доллар и евро потеряли позиции

Для большинства жителей Казахстана основными иностранными валютами для хранения сбережений остаются доллар США и евро. Однако в 2026 году они показали снижение.

Средний курс доллара уменьшился с 507,64 тенге в январе до 487,85 тенге в июне. За полгода американская валюта потеряла почти 4% по отношению к тенге.

Еще сильнее снизился евро. Его стоимость сократилась с 595,43 до 562,48 тенге, что означает падение примерно на 5,5%.

Также дешевле по отношению к казахстанской валюте стали:

  • британский фунт стерлингов — примерно на 5%;
  • швейцарский франк — почти на 5%;
  • китайский юань — около 1%;
  • канадский доллар — более чем на 5%.

Турецкая лира стала главным аутсайдером

Самое серьезное падение среди рассматриваемых валют показала турецкая лира. За первое полугодие она потеряла более 10% стоимости относительно тенге.

В число валют, которые заметно ослабли, также вошли:

  • тайский бат;
  • южнокорейская вона;
  • индийская рупия;
  • шведская крона;
  • польский злотый;
  • японская иена.

Их снижение составило от 6% до 8,5%.

При этом среди аутсайдеров оказались не только валюты развивающихся стран. Серьезное снижение показали денежные единицы таких развитых государств, как Швеция и Япония.

Отдельно специалисты отмечают иранский риал. Его динамика оказалась нетипичной из-за особенностей расчета курса, поэтому для объективного сравнения эту валюту корректнее не учитывать.

Почему тенге оказался сильнее мировых валют

Укрепление казахстанской валюты связано сразу с несколькими факторами.

На курс тенге влияли экспортные поступления, ситуация на мировых сырьевых рынках, а также решения Национального банка Казахстана. Кроме того, ослабление ряда мировых валют также сыграло роль в изменении их стоимости относительно тенге.

По итогам первого полугодия получается, что при оценке исключительно курсовой разницы в выигрыше оказались владельцы венгерских форинтов, российских рублей, бразильских реалов и норвежских крон.

Однако эксперты напоминают: прошлые изменения курса не гарантируют будущую прибыль. Валютный рынок остается одним из самых непредсказуемых сегментов экономики, и ситуация до конца 2026 года может измениться.

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