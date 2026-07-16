Названы самые выгодные и самые провальные валюты для казахстанцев в 2026 году

В первом полугодии 2026 года казахстанский тенге оказался сильнее большинства мировых валют. Из десятков денежных единиц, которые отслеживает Национальный банк, лишь четыре смогли вырасти по отношению к валюте Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Несмотря на традиционное доверие казахстанцев к доллару и евро, начало 2026 года показало неожиданную картину на валютном рынке.
С января по июнь укрепиться по отношению к тенге смогли только четыре валюты из 43, курсы которых регулярно публикует Национальный банк Казахстана.
Самый заметный рост показал венгерский форинт. Средний курс 10 форинтов увеличился с 15,50 тенге в январе до 15,90 тенге в июне. Таким образом, венгерская валюта прибавила около 2,6%.
Второе место занял российский рубль. Его стоимость выросла с 6,50 до 6,63 тенге, что соответствует росту примерно на 2%.
Небольшое укрепление также продемонстрировали:
Практически без изменений завершил первое полугодие австралийский доллар — его динамика составила менее одной десятой процента.
Таким образом, именно эти валюты стали наиболее выгодными для тех, кто оценивал вложения исключительно по изменению курса относительно тенге.
Для большинства жителей Казахстана основными иностранными валютами для хранения сбережений остаются доллар США и евро. Однако в 2026 году они показали снижение.
Средний курс доллара уменьшился с 507,64 тенге в январе до 487,85 тенге в июне. За полгода американская валюта потеряла почти 4% по отношению к тенге.
Еще сильнее снизился евро. Его стоимость сократилась с 595,43 до 562,48 тенге, что означает падение примерно на 5,5%.
Также дешевле по отношению к казахстанской валюте стали:
Самое серьезное падение среди рассматриваемых валют показала турецкая лира. За первое полугодие она потеряла более 10% стоимости относительно тенге.
В число валют, которые заметно ослабли, также вошли:
Их снижение составило от 6% до 8,5%.
При этом среди аутсайдеров оказались не только валюты развивающихся стран. Серьезное снижение показали денежные единицы таких развитых государств, как Швеция и Япония.
Отдельно специалисты отмечают иранский риал. Его динамика оказалась нетипичной из-за особенностей расчета курса, поэтому для объективного сравнения эту валюту корректнее не учитывать.
Укрепление казахстанской валюты связано сразу с несколькими факторами.
На курс тенге влияли экспортные поступления, ситуация на мировых сырьевых рынках, а также решения Национального банка Казахстана. Кроме того, ослабление ряда мировых валют также сыграло роль в изменении их стоимости относительно тенге.
По итогам первого полугодия получается, что при оценке исключительно курсовой разницы в выигрыше оказались владельцы венгерских форинтов, российских рублей, бразильских реалов и норвежских крон.
Однако эксперты напоминают: прошлые изменения курса не гарантируют будущую прибыль. Валютный рынок остается одним из самых непредсказуемых сегментов экономики, и ситуация до конца 2026 года может измениться.
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