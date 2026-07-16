18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.34
541.25
6.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.07.2026, 12:24

Без оплаты штрафов владельцы автомобилей с иностранными номерами не смогут покинуть Казахстан

Новости Казахстана 0 2 221

В Казахстане заработал новый механизм, который позволяет привлекать к ответственности владельцев автомобилей с иностранными номерами. Теперь нарушители ПДД не смогут просто покинуть страну, оставив штрафы неоплаченными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему раньше иностранные водители избегали наказания

Ранее привлечь владельцев зарубежных автомобилей к ответственности было сложно. После фиксации нарушения камеры не всегда позволяли быстро установить, кому принадлежит транспортное средство, а вручить уведомление о штрафе было практически невозможно.

Из-за этого многие нарушители могли покинуть Казахстан, не оплатив назначенные взыскания.

Как работает новая система

Новый порядок запустили в области Жетысу по инициативе прокуратуры региона. Для решения проблемы ведомство объединило работу нескольких государственных органов и наладило обмен информацией между базами данных.

Теперь процесс проходит в несколько этапов:

Фиксация нарушения. Камеры автоматически фиксируют превышение скорости и другие нарушения, совершенные автомобилями с иностранной регистрацией.

Установление владельца. Информационные системы помогают определить собственника автомобиля и оформить необходимые документы.

Проверка на границе. Если нарушитель снова пытается пересечь государственную границу Казахстана, ему в пункте пропуска вручают уведомление о необходимости оплатить штраф.

Если водитель отказывается погашать задолженность добровольно, запускается процедура принудительного взыскания.

Более 400 иностранных автомобилей уже получили штрафы

Новая система уже дала первые результаты. В области Жетысу к ответственности привлекли более 400 владельцев иностранных автомобилей за превышение скорости.

Общая сумма назначенных штрафов составила около 28 млн тенге. При этом с 33 нарушителей уже удалось взыскать более 1 млн тенге в государственный бюджет.

Систему хотят сделать полностью автоматической

Сейчас государственные органы работают над дальнейшей интеграцией информационных систем. В будущем это позволит быстрее выявлять нарушителей и сократить случаи, когда водители иностранных автомобилей избегают ответственности.

Власти рассчитывают, что новый механизм повысит дисциплину среди всех участников дорожного движения и поможет сделать дороги Казахстана безопаснее.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь