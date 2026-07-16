Без оплаты штрафов владельцы автомобилей с иностранными номерами не смогут покинуть Казахстан

В Казахстане заработал новый механизм, который позволяет привлекать к ответственности владельцев автомобилей с иностранными номерами. Теперь нарушители ПДД не смогут просто покинуть страну, оставив штрафы неоплаченными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Почему раньше иностранные водители избегали наказания

Ранее привлечь владельцев зарубежных автомобилей к ответственности было сложно. После фиксации нарушения камеры не всегда позволяли быстро установить, кому принадлежит транспортное средство, а вручить уведомление о штрафе было практически невозможно.

Из-за этого многие нарушители могли покинуть Казахстан, не оплатив назначенные взыскания.

Как работает новая система

Новый порядок запустили в области Жетысу по инициативе прокуратуры региона. Для решения проблемы ведомство объединило работу нескольких государственных органов и наладило обмен информацией между базами данных.

Теперь процесс проходит в несколько этапов:

Фиксация нарушения. Камеры автоматически фиксируют превышение скорости и другие нарушения, совершенные автомобилями с иностранной регистрацией.

Установление владельца. Информационные системы помогают определить собственника автомобиля и оформить необходимые документы.

Проверка на границе. Если нарушитель снова пытается пересечь государственную границу Казахстана, ему в пункте пропуска вручают уведомление о необходимости оплатить штраф.

Если водитель отказывается погашать задолженность добровольно, запускается процедура принудительного взыскания.

Более 400 иностранных автомобилей уже получили штрафы

Новая система уже дала первые результаты. В области Жетысу к ответственности привлекли более 400 владельцев иностранных автомобилей за превышение скорости.

Общая сумма назначенных штрафов составила около 28 млн тенге. При этом с 33 нарушителей уже удалось взыскать более 1 млн тенге в государственный бюджет.

Систему хотят сделать полностью автоматической

Сейчас государственные органы работают над дальнейшей интеграцией информационных систем. В будущем это позволит быстрее выявлять нарушителей и сократить случаи, когда водители иностранных автомобилей избегают ответственности.

Власти рассчитывают, что новый механизм повысит дисциплину среди всех участников дорожного движения и поможет сделать дороги Казахстана безопаснее.