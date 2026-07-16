Казахстану запретили взыскивать $4,9 млрд с оператора Кашагана: решение международного суда

Международный арбитражный трибунал запретил властям Казахстана предпринимать меры по принудительному взысканию экологического штрафа с оператора месторождения Кашаган — компании NCOC. Ограничение будет действовать до вынесения окончательного решения по арбитражному разбирательству, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

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Международный арбитраж ограничил взыскание штрафа

Компания North Caspian Operating Company (NCOC) выступила с заявлением после сообщений о намерении Казахстана взыскать с оператора Кашагана экологический штраф в размере 2,3 трлн тенге (около 4,9 млрд долларов США).

В компании подчеркнули, что не признают предъявленные обвинения и продолжают оспаривать их всеми доступными правовыми способами. Помимо разбирательства в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), спор рассматривается и в международном арбитраже UNCITRAL.

По информации NCOC, арбитражный трибунал UNCITRAL вынес обеспечительный приказ, которым запретил Казахстану предпринимать любые действия по принудительному взысканию штрафа до принятия окончательного арбитражного решения.

В компании также выразили надежду, что казахстанская сторона будет соблюдать принятое международным судом решение и обеспечит надлежащее проведение арбитражных процедур.

Из-за чего возник спор

Конфликт между оператором Кашагана и государственными органами Казахстана продолжается уже несколько лет.

Основанием стали результаты экологической проверки, проведенной в 2022 году. Тогда контролирующие органы заявили, что компания допустила сверхнормативное хранение более 1,2 млн тонн серы.

Кроме того, проверяющие указали на ряд других нарушений природоохранного законодательства. По их данным, сточные воды сбрасывались в пруд-испаритель без необходимой очистки, а часть неочищенного газа сжигалась на факельных установках без соответствующего экологического разрешения.

По итогам проверки на оператора был наложен штраф в размере 2,3 трлн тенге.

Казахстанские суды поддержали позицию государства

После вынесения штрафа NCOC пыталась оспорить результаты проверки в судах Казахстана.

Однако судебные инстанции, включая Верховный суд, отказали компании в удовлетворении исков, оставив решение о взыскании без изменений.

Власти предупреждали о принудительном взыскании

14 июля вице-министр юстиции Казахстана Даниель Ваисов сообщил, что оператор должен добровольно выплатить штраф до 20 июля.

По его словам, в случае неисполнения решения государство намерено применить предусмотренные законодательством меры принудительного взыскания, включая механизмы исполнительного производства.

Вместе с тем вице-министр подтвердил, что подрядные компании не согласились с позицией государственных органов и обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне. Ожидается, что до конца июля будут назначены арбитры по этому делу.

Одно из крупнейших месторождений мира

Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире. По различным оценкам, его извлекаемые запасы составляют от 9 до 13 млрд баррелей нефти, что делает проект одним из ключевых для нефтегазовой отрасли Казахстана.