Шокирующая находка в Астане: полиция поймала женщину, смывшую новорожденного в унитаз

В Астане задержали 29-летнюю женщину по делу об обнаружении тела младенца в канализации. По информации полиции, досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Подозреваемую задержали после обнаружения тела младенца

Департамент полиции Астаны сообщил о задержании 29-летней женщины, которую подозревают в причастности к смерти новорожденного.

По данным правоохранительных органов, в одной из столичных гостиниц был зарегистрирован факт обнаружения плода ребенка. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование. Другие обстоятельства произошедшего следствием пока не раскрываются.

История получила продолжение

Накануне стало известно, что жители одного из домов в Астане обнаружили в канализационной системе тело младенца. По словам очевидцев, женщина могла родить ребенка в расположенной неподалеку гостинице.

После появления этой информации полиция начала расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

Что известно о гостинице

В Департаменте полиции также сообщили, что с начала 2026 года на пульт «102» из указанной гостиницы поступило 19 сообщений.

По итогам проверок:

13 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение тишины;

еще три человека наказаны за нарушение общественного порядка.

В связи с неоднократными правонарушениями владельцу гостиницы внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовных и иных правонарушений.

Территория находится под контролем полиции

По информации ДП Астаны, гостиница и прилегающая территория находятся на постоянном контроле участковых инспекторов.

Правоохранители регулярно проводят профилактические мероприятия, проверки, а также беседы с администрацией гостиницы и проживающими. В полиции подчеркнули, что все меры принимаются в соответствии с законодательством Казахстана, а расследование продолжается.