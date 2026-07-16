С 17 июля часть госуслуг в сфере транспорта перестанет работать: что нужно успеть сделать

Министерство транспорта Казахстана предупредило о временном отключении информационно-аналитической системы «Транспортная база данных». Из-за переноса системы в новый центр обработки данных ряд государственных услуг и сервисов окажется недоступен почти на двое суток, сообщает Lada.kz.

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В Казахстане временно отключат транспортную базу данных

Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта сообщил о предстоящей временной приостановке работы информационно-аналитической системы «Транспортная база данных».

Ограничения связаны с переносом системы в новый центр обработки данных, который должен обеспечить дальнейшую стабильную работу цифровой инфраструктуры.

Какие сервисы перестанут работать

По информации ведомства, с 18:00 17 июля до ориентировочно 23:00 19 июля 2026 года пользователи не смогут воспользоваться самой системой, а также государственными услугами и электронными сервисами, работа которых напрямую связана с «Транспортной базой данных».

Это означает, что в указанный период оформление ряда документов и получение отдельных услуг в сфере автомобильного транспорта будут временно невозможны.

Что рекомендуют в Министерстве транспорта

В ведомстве призвали граждан и представителей бизнеса заранее спланировать необходимые процедуры.

Казахстанцам рекомендуют до начала технических работ получить требуемые разрешительные документы, подать необходимые заявления и завершить оформление всех услуг, чтобы избежать задержек в период отключения системы.

После завершения переноса в новый центр обработки данных работа информационной системы и связанных с ней сервисов будет восстановлена в штатном режиме.