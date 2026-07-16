Иностранные компании массово заходят в Казахстан: что происходит?

В июне 2026 года в Казахстане зарегистрировали рекордное за последние несколько лет количество новых юридических лиц. Особенно заметно выросло число компаний с иностранным участием, которое достигло исторического максимума, сообщает Lada.kz.

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Казахстан обновил многолетний рекорд по регистрации новых компаний

По данным Бюро национальной статистики, которые приводит Data Hub, в июне в стране было зарегистрировано 4447 новых юридических лиц. Это самый высокий месячный показатель с ноября 2022 года.

По сравнению с маем количество новых компаний увеличилось примерно на 31%, а относительно июня прошлого года — сразу на 44%, что свидетельствует о заметном оживлении предпринимательской активности.

Иностранный бизнес показал исторический максимум

Наиболее впечатляющий рост пришелся на компании с иностранной формой собственности. За июнь в Казахстане было зарегистрировано 1955 таких предприятий, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

По сравнению с маем их число выросло на 49%, а в годовом выражении — примерно в 4,2 раза.

В результате почти каждая вторая новая компания, зарегистрированная в июне, оказалась с иностранным участием.

Частный сектор остается основой бизнеса

Помимо иностранных компаний, в июне было зарегистрировано 2476 юридических лиц частной формы собственности, что составляет 55,7% от общего числа новых регистраций.

Государственная форма собственности встречалась значительно реже — за месяц было создано лишь 16 организаций, или менее 0,4% от общего количества.

Алматы и Астана стали главными центрами регистрации

Наибольшее число новых компаний традиционно пришлось на Алматы. В крупнейшем городе страны за июнь зарегистрировали 2375 юридических лиц, что составляет 53,4% всех регистраций по Казахстану.

Из этого числа 1695 компаний имеют иностранную форму собственности.

Второе место занимает Астана, где за месяц появилось 777 новых юридических лиц — это 17,5% от общего количества по стране.

Таким образом, на два крупнейших города Казахстана пришлось более 70% всех новых регистраций, оформленных в июне.

Почти весь новый бизнес относится к малым предприятиям

Практически все зарегистрированные в июне организации относятся к категории малого бизнеса. Из 4447 новых юридических лиц статус малого предприятия получили 4440 компаний, что свидетельствует о высокой активности именно небольших бизнес-проектов.

Часть компаний закрылась или была исключена из реестра

Несмотря на большое количество новых регистраций, общий прирост юридических лиц оказался значительно ниже. Это связано с тем, что одновременно часть организаций была ликвидирована или исключена из статистического регистра.

В итоге за июнь общее число зарегистрированных юридических лиц увеличилось на 2161 — с 550 021 до 552 182.

По состоянию на 1 июля 2026 года в Казахстане насчитывалось 443 970 действующих юридических лиц.