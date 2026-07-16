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16.07.2026, 16:03

Кому в Казахстане будут выдавать «нестандартные» автомобильные номера: МВД меняет правила с 25 июля

Новости Казахстана 0 1 474

С 25 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу изменения в правила оформления государственных регистрационных номерных знаков. МВД обновило образцы отдельных типов номеров, расширило перечень используемых серий и утвердило актуальный список цифровых кодов регионов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: egemen.kz
Фото: egemen.kz

МВД обновило требования к государственным номерным знакам

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Казахстана подписал приказ, которым внесены изменения в формы и образцы государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств. Документ начнет действовать 25 июля 2026 года.

Поправки затронули несколько типов регистрационных знаков, предназначенных для иностранных граждан, лиц без гражданства, а также юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в Казахстане.

Для каких транспортных средств изменятся номера

Согласно новой редакции документа, тип 1Д теперь представляет собой передний и задний государственный регистрационный номерной знак серии F, предназначенный для автомобилей иностранных граждан и лиц без гражданства.

Изменения также коснулись типа 3Д, который используется для мототранспортных средств юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в Казахстане, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. Для этой категории расширен перечень допустимых серий. Теперь могут использоваться буквы H, F, G, I, J и K.

Аналогичные изменения внесены в тип 5Д, который применяется для прицепов и полуприцепов указанных категорий владельцев. Для них также предусмотрены серии H, F, G, I, J и K.

Кроме того, обновлен тип 5ДА. Такие номерные знаки предназначены для прицепов и полуприцепов, если место их крепления не соответствует стандартным размерам номерного знака типа 5Д. Для них также расширен перечень буквенных серий.

 

Утвержден актуальный перечень кодов регионов

Приказом также изложен в новой редакции перечень цифровых кодов областей и городов Казахстана, используемых на государственных регистрационных номерных знаках.

Сохранились следующие обозначения:

  • Астана — 01;
  • Алматы — 02;
  • Акмолинская область — 03;
  • Актюбинская область — 04;
  • Алматинская область — 05;
  • Атырауская область — 06;
  • Западно-Казахстанская область — 07;
  • Жамбылская область — 08;
  • Карагандинская область — 09;
  • Костанайская область — 10;
  • Кызылординская область — 11;
  • Мангистауская область — 12;
  • Туркестанская область — 13;
  • Павлодарская область — 14;
  • Северо-Казахстанская область — 15;
  • Восточно-Казахстанская область — 16;
  • Шымкент — 17.

Отдельные цифровые обозначения получили и области, образованные в ходе административно-территориальной реформы:

  • область Абай — 18;
  • область Жетысу — 19;
  • область Улытау — 20.

Когда изменения вступят в силу

Обновленные требования к государственным регистрационным номерным знакам начнут действовать с 25 июля 2026 года. Именно с этой даты оформление соответствующих категорий транспортных средств будет производиться по новым утвержденным образцам.

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