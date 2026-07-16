Кому в Казахстане будут выдавать «нестандартные» автомобильные номера: МВД меняет правила с 25 июля

С 25 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу изменения в правила оформления государственных регистрационных номерных знаков. МВД обновило образцы отдельных типов номеров, расширило перечень используемых серий и утвердило актуальный список цифровых кодов регионов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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МВД обновило требования к государственным номерным знакам

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Казахстана подписал приказ, которым внесены изменения в формы и образцы государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств. Документ начнет действовать 25 июля 2026 года.

Поправки затронули несколько типов регистрационных знаков, предназначенных для иностранных граждан, лиц без гражданства, а также юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в Казахстане.

Для каких транспортных средств изменятся номера

Согласно новой редакции документа, тип 1Д теперь представляет собой передний и задний государственный регистрационный номерной знак серии F, предназначенный для автомобилей иностранных граждан и лиц без гражданства.

Изменения также коснулись типа 3Д, который используется для мототранспортных средств юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в Казахстане, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. Для этой категории расширен перечень допустимых серий. Теперь могут использоваться буквы H, F, G, I, J и K.

Аналогичные изменения внесены в тип 5Д, который применяется для прицепов и полуприцепов указанных категорий владельцев. Для них также предусмотрены серии H, F, G, I, J и K.

Кроме того, обновлен тип 5ДА. Такие номерные знаки предназначены для прицепов и полуприцепов, если место их крепления не соответствует стандартным размерам номерного знака типа 5Д. Для них также расширен перечень буквенных серий.

Утвержден актуальный перечень кодов регионов

Приказом также изложен в новой редакции перечень цифровых кодов областей и городов Казахстана, используемых на государственных регистрационных номерных знаках.

Сохранились следующие обозначения:

Астана — 01 ;

; Алматы — 02 ;

; Акмолинская область — 03 ;

; Актюбинская область — 04 ;

; Алматинская область — 05 ;

; Атырауская область — 06 ;

; Западно-Казахстанская область — 07 ;

; Жамбылская область — 08 ;

; Карагандинская область — 09 ;

; Костанайская область — 10 ;

; Кызылординская область — 11 ;

; Мангистауская область — 12 ;

; Туркестанская область — 13 ;

; Павлодарская область — 14 ;

; Северо-Казахстанская область — 15 ;

; Восточно-Казахстанская область — 16 ;

; Шымкент — 17.

Отдельные цифровые обозначения получили и области, образованные в ходе административно-территориальной реформы:

область Абай — 18 ;

; область Жетысу — 19 ;

; область Улытау — 20.

Когда изменения вступят в силу

Обновленные требования к государственным регистрационным номерным знакам начнут действовать с 25 июля 2026 года. Именно с этой даты оформление соответствующих категорий транспортных средств будет производиться по новым утвержденным образцам.