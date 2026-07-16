Кому в Казахстане будут выдавать «нестандартные» автомобильные номера: МВД меняет правила с 25 июля

С 25 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу изменения в правила оформления государственных регистрационных номерных знаков. МВД обновило образцы отдельных типов номеров, расширило перечень используемых серий и утвердило актуальный список цифровых кодов регионов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Казахстана подписал приказ, которым внесены изменения в формы и образцы государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств. Документ начнет действовать 25 июля 2026 года.
Поправки затронули несколько типов регистрационных знаков, предназначенных для иностранных граждан, лиц без гражданства, а также юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в Казахстане.
Согласно новой редакции документа, тип 1Д теперь представляет собой передний и задний государственный регистрационный номерной знак серии F, предназначенный для автомобилей иностранных граждан и лиц без гражданства.
Изменения также коснулись типа 3Д, который используется для мототранспортных средств юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в Казахстане, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. Для этой категории расширен перечень допустимых серий. Теперь могут использоваться буквы H, F, G, I, J и K.
Аналогичные изменения внесены в тип 5Д, который применяется для прицепов и полуприцепов указанных категорий владельцев. Для них также предусмотрены серии H, F, G, I, J и K.
Кроме того, обновлен тип 5ДА. Такие номерные знаки предназначены для прицепов и полуприцепов, если место их крепления не соответствует стандартным размерам номерного знака типа 5Д. Для них также расширен перечень буквенных серий.
Приказом также изложен в новой редакции перечень цифровых кодов областей и городов Казахстана, используемых на государственных регистрационных номерных знаках.
Сохранились следующие обозначения:
Отдельные цифровые обозначения получили и области, образованные в ходе административно-территориальной реформы:
Обновленные требования к государственным регистрационным номерным знакам начнут действовать с 25 июля 2026 года. Именно с этой даты оформление соответствующих категорий транспортных средств будет производиться по новым утвержденным образцам.
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