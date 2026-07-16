590 тысяч казахстанцев вздохнули с облегчением: государство списало штрафы на 22 млрд тенге

В Казахстане подвели первые итоги административной амнистии, проведенной впервые за годы независимости страны. От исполнения административных взысканий освобождены около 590 тысяч человек, а общая сумма списанных штрафов превысила 22 млрд тенге, сообщает Lada.kz.

Фото: centeraktiv.kz

Впервые в истории независимого Казахстана была проведена административная амнистия. По информации Министерства внутренних дел, от исполнения административных взысканий освобождены около 590 тысяч граждан.

Всего прекращено исполнение более 1,3 млн административных взысканий. Общая сумма аннулированных штрафов превысила 22 млрд тенге.

Амнистия связана с принятием новой Конституции

Основанием для проведения амнистии стал Закон, подписанный Главой государства 1 июля. Документ был принят в связи с вступлением в силу новой Конституции Республики Казахстан.

Законом предусмотрено освобождение граждан от уплаты административных штрафов по определенным статьям Кодекса об административных правонарушениях. Такая мера применена в стране впервые.

МВД: амнистия не распространяется на будущие нарушения

Председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Кабденов подчеркнул, что административная амнистия является разовой мерой и не означает освобождения граждан от ответственности в дальнейшем.

По его словам, в случае повторного совершения административных правонарушений виновные будут привлекаться к ответственности в полном соответствии с действующим законодательством. Таким образом, списание ранее назначенных штрафов не освобождает граждан от соблюдения закона в будущем.