Власти закрыли путь ко «вторичке»: Казахстан меняет правила покупки жилья

В Казахстане с 15 июля вступили в силу обновленные правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет государственных средств. Изменения затронули требования к приобретаемым квартирам, порядок подачи заявлений через Отбасы банк, а также ограничения на закупку жилья и использование бюджетных средств, сообщает Lada.kz.

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Государство обновило правила финансирования жилья

Министр промышленности и строительства внес изменения в Правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского и местных бюджетов, а также средств, привлеченных через выпуск государственных ценных бумаг. Соответствующий приказ подписан 10 июля и вступил в силу 15 июля 2026 года.

Документ предусматривает новый порядок предоставления бюджетных средств на строительство, приобретение и реконструкцию арендного жилья, предназначенного для пополнения коммунального жилищного фонда.

Какие требования теперь предъявляются к жилью

Согласно новым нормам, жилье, приобретаемое за счет местных бюджетов, должно соответствовать уровню комфортности не ниже IV класса.

Для Астаны, областей и городов республиканского значения стоимость одного квадратного метра будет рассчитываться в пределах до 100% укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС), которые утверждаются отдельно для каждого региона. При этом при расчете стоимости одной квартиры за основу принимается средняя площадь в 60 квадратных метров.

Если речь идет о покупке квартир в реконструированных многоквартирных домах, их стоимость не должна превышать 60% цены строительства аналогичного нового жилья. Вместе с тем документ допускает корректировку этого показателя с учетом реальной рыночной стоимости объекта.

Покупать разрешат только на первичном рынке

Одним из ключевых изменений стало ограничение по выбору жилья. Теперь государство сможет приобретать квартиры исключительно на первичном рынке.

Это касается:

уже введенных в эксплуатацию многоквартирных домов;

объектов долевого строительства;

малоэтажных жилых домов, построенных индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, если с момента их ввода в эксплуатацию прошло не более двух лет.

Одновременно установлен новый лимит: в одном многоквартирном доме государство сможет приобрести не более половины всех квартир.

Новые возможности для строительства социальной инфраструктуры

Поправки также позволяют местным исполнительным органам финансировать строительство объектов социальной инфраструктуры на первых этажах жилых домов.

Речь идет о размещении:

детских садов;

мини-центров;

медицинских организаций;

других социальных учреждений.

При этом коммерческие помещения в таких домах должны возводиться исключительно за счет частных застройщиков.

Кроме того, документ запрещает передавать частным застройщикам земельные участки, обеспеченные инженерно-коммунальной инфраструктурой за счет бюджетных средств, если они предназначены для индивидуального жилищного строительства.

Что изменилось для участников программ через Отбасы банк

Поправки затронули и порядок оформления займов на приобретение кредитного жилья, построенного местными исполнительными органами.

Теперь заявления будут приниматься только через личный кабинет на платформе Отбасы банка. При распределении жилья главным критерием станет дата постановки гражданина на учет как нуждающегося в жилье. Если даты совпадут, преимущество получит тот, кто раньше подал электронное заявление.

Кто сможет получить жилье

Приобретенное или построенное местными исполнительными органами жилье с правом последующей приватизации будет предоставляться в аренду гражданам Казахстана и кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилье в Единой республиканской электронной базе и системе «Центр обеспечения жилищем».

Обновленные правила официально вступили в силу 15 июля 2026 года.