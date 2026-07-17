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16.07.2026, 19:46

Ради 74 тысяч казахстанец превратил свой банковский счет в «финансовую прачечную» и получил срок

Новости Казахстана 0 1 620

Житель Костаная получил один год ограничения свободы после того, как за денежное вознаграждение проводил переводы через свой банковский счет в интересах третьих лиц. Через его карту прошло почти 6 миллионов тенге, а заработал он всего 74 тысячи тенге, сообщает Lada.kz. 

Фото: thehumancapitalhub.com
Фото: thehumancapitalhub.com

В суде №2 Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, которого признали виновным в незаконном осуществлении денежных переводов с использованием банковского счета в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

Как установил суд, в конце декабря 2025 года мужчина увидел в Instagram объявление о возможности дополнительного заработка. Перейдя по ссылке, он оставил свои анкетные данные и номер мобильного телефона.

Предложение поступило через WhatsApp

Вскоре с мужчиной связалась девушка через WhatsApp. Она предложила оформлять денежные переводы средств, поступающих на банковскую карту, зарегистрированную на его имя. За каждую выполненную операцию ему обещали денежное вознаграждение.

Испытывая финансовые трудности и рассчитывая быстро заработать, житель Костаная согласился на предложенную схему и начал выполнять переводы в пользу третьих лиц.

Через счет прошло почти шесть миллионов тенге

В результате через банковский счет подсудимого прошло более 5,84 миллиона тенге. За участие в этих операциях он получил 74 тысячи тенге.

Действия мужчины были квалифицированы по части 4 статьи 232-1 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающей ответственность за незаконное осуществление переводов денег с использованием банковского счета в интересах или в пользу третьих лиц за материальное вознаграждение.

Суд учел признание вины

Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, добровольно признал вину и проявил искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

С учетом всех обстоятельств суд назначил ему один год ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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