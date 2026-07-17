Си Цзиньпин сделал громкое заявление о реформах Токаева и будущем Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Шанхае. Китайский лидер высоко оценил проводимые в Казахстане реформы, поздравил Токаева с принятием новой Конституции и стороны подписали новую программу торгово-экономического сотрудничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Во время рабочего визита в Шанхай президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Лидеры обсудили развитие стратегического партнерства, экономическое взаимодействие и международную повестку. По итогам переговоров были подписаны документы, определяющие дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Токаев поблагодарил Си Цзиньпина и отметил успехи Китая

Как сообщили в пресс-службе Акорды, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность председателю КНР за приглашение принять участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, подчеркнув символичность проведения форума именно в Шанхае, который называют «жемчужиной Востока».

Президент Казахстана также поздравил Си Цзиньпина со 105-летием основания Коммунистической партии Китая и отметил международный авторитет страны.

По словам Токаева, достижения Китая вызывают уважение во всем мире, а масштабные изменения стали результатом дальновидной политики и последовательной работы китайского руководства.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Казахстан намерен и дальше укреплять вечное всестороннее стратегическое партнерство с Китаем, а политический диалог между двумя государствами в последние годы заметно активизировался.

Китай остается крупнейшим торговым партнером Казахстана

Во время встречи Токаев напомнил, что Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Казахстана.

По его данным, объем китайских инвестиций в казахстанскую экономику уже достиг 30 млрд долларов, а взаимный товарооборот по итогам прошлого года составил 49 млрд долларов.

Президент отметил, что страны реализуют масштабные совместные проекты в промышленности, энергетике, газохимической отрасли, машиностроении и сельском хозяйстве.

Культурные связи между странами продолжают укрепляться

Отдельное внимание лидеры уделили гуманитарному сотрудничеству.

Как отметил Токаев, в прошлом году Казахстан посетили более миллиона граждан Китая. В столицах двух государств уже работают культурные центры, а в Казахстане успешно функционируют мастерские Лу Баня, которые стали еще одним символом укрепления дружбы и взаимного доверия между народами.

Президент также подчеркнул высокий уровень взаимодействия Казахстана и Китая на международной арене. Страны продолжают тесно сотрудничать в рамках ООН, ШОС, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также формата «Центральная Азия — Китай».

Си Цзиньпин поддержал реформы в Казахстане

Приветствуя казахстанского лидера, председатель КНР заявил, что встреча предоставляет хорошую возможность обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки.

Си Цзиньпин отметил, что отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном достигли высокого уровня, однако потенциал их дальнейшего развития остается значительным.

Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что дружественная политика Касым-Жомарта Токаева в отношении Китая отвечает интересам народов обеих стран.

Особо Си Цзиньпин отметил проводимые в Казахстане по инициативе президента масштабные реформы. Он дал им высокую оценку, поздравил Токаева с принятием новой Конституции, а также пожелал ему успехов на предстоящих выборах в Курултай.

Подписана новая программа сотрудничества до 2030 года

По итогам переговоров Казахстан и Китай подписали Программу и Дорожную карту торгово-экономического сотрудничества на 2027–2030 годы между правительствами двух государств.

Документ должен стать основой для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия, увеличения взаимной торговли, привлечения инвестиций и реализации новых совместных проектов в ключевых секторах экономики.