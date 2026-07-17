Нулевой баланс больше не отключит казахстанцев от государства: что изменилось

Казахстанцы могут пользоваться приложениями eGov, eGov Business, eOtinish и рядом других государственных цифровых сервисов даже при нулевом балансе мобильного телефона. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития пояснили, что такой механизм действует с 2025 года, а недавно принятый закон лишь закрепил его на законодательном уровне, сообщает Lada.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 июня 2026 года подписал закон, предусматривающий изменения в законодательство по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных.
Одним из положений документа стало законодательное закрепление нетарифицируемого доступа к мобильным приложениям и государственным цифровым сервисам, имеющим социальное и общественное значение. При этом в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития подчеркнули, что речь не идет о введении новой льготы.
По информации ведомства, бесплатный доступ к социально значимым государственным сервисам был реализован еще в 2025 году в рамках исполнения поручения Цифрового штаба. Новый закон лишь создает правовую основу для уже действующего механизма и делает его обязательным для применения.
В министерстве сообщили, что при отсутствии средств на мобильном счете граждане уже сегодня могут пользоваться рядом государственных цифровых сервисов.
В перечень входят:
Нетарифицируемый доступ распространяется на абонентов всех операторов мобильной связи Казахстана. Однако воспользоваться такой возможностью можно только при использовании мобильного интернета.
Если пользователь выходит в сеть через фиксированный (домашний) интернет, данная норма не применяется.
Таким образом, даже при полном отсутствии средств на счете казахстанцы сохраняют возможность получить доступ к важнейшим государственным цифровым сервисам, воспользоваться электронными услугами и направить обращения в государственные органы.
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