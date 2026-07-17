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17.07.2026, 07:12

Нулевой баланс больше не отключит казахстанцев от государства: что изменилось

Новости Казахстана 0 1 159

Казахстанцы могут пользоваться приложениями eGov, eGov Business, eOtinish и рядом других государственных цифровых сервисов даже при нулевом балансе мобильного телефона. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития пояснили, что такой механизм действует с 2025 года, а недавно принятый закон лишь закрепил его на законодательном уровне, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Бесплатный доступ к госуслугам закрепили законом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 июня 2026 года подписал закон, предусматривающий изменения в законодательство по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных.

Одним из положений документа стало законодательное закрепление нетарифицируемого доступа к мобильным приложениям и государственным цифровым сервисам, имеющим социальное и общественное значение. При этом в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития подчеркнули, что речь не идет о введении новой льготы.

По информации ведомства, бесплатный доступ к социально значимым государственным сервисам был реализован еще в 2025 году в рамках исполнения поручения Цифрового штаба. Новый закон лишь создает правовую основу для уже действующего механизма и делает его обязательным для применения.

Какими сервисами можно пользоваться бесплатно

В министерстве сообщили, что при отсутствии средств на мобильном счете граждане уже сегодня могут пользоваться рядом государственных цифровых сервисов.

В перечень входят:

  • eGov;
  • eGov Business;
  • eOtinish;
  • Aitu;
  • другие государственные сервисы, список которых формирует и при необходимости обновляет уполномоченный орган по мере развития цифровых услуг.

Для кого действует правило

Нетарифицируемый доступ распространяется на абонентов всех операторов мобильной связи Казахстана. Однако воспользоваться такой возможностью можно только при использовании мобильного интернета.

Если пользователь выходит в сеть через фиксированный (домашний) интернет, данная норма не применяется.

Таким образом, даже при полном отсутствии средств на счете казахстанцы сохраняют возможность получить доступ к важнейшим государственным цифровым сервисам, воспользоваться электронными услугами и направить обращения в государственные органы.

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