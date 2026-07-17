Казахстану «нарисовали» ближайшее будущее: что ждет тенге, инфляцию и нефть

Экспертное сообщество обновило прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям Казахстана. Аналитики оценили перспективы цен на нефть, роста экономики, инфляции и базовой ставки на ближайшие три года, сообщает Lada.kz.

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Эксперты представили обновленный прогноз для экономики Казахстана

Национальный банк Казахстана обнародовал результаты очередного макроэкономического опроса, в котором приняли участие представители экспертного сообщества. Исследование отражает ожидания аналитиков относительно развития казахстанской экономики и мировой конъюнктуры.

Опрос охватывает прогнозы по стоимости нефти марки Brent, темпам роста ВВП Казахстана, инфляции, базовой ставке, а также показателям внешней торговли и курсу тенге.

Цены на нефть останутся высокими, но будут постепенно снижаться

По оценкам экспертов, средняя цена нефти марки Brent в 2026 году составит 84,6 доллара за баррель. В дальнейшем аналитики ожидают постепенное снижение стоимости сырья: до 75 долларов в 2027 году и 71,8 доллара в 2028 году.

Рост экономики ожидается выше 4%

Прогнозы по развитию экономики Казахстана практически не изменились. Согласно ожиданиям участников опроса, рост валового внутреннего продукта составит:

4,8% — в 2026 году;

— в 2026 году; 4,6% — в 2027 году;

— в 2027 году; 4,3% — в 2028 году.

Инфляция продолжит замедляться

Эксперты сохранили прогноз инфляции на 2026 год на уровне 10%. При этом ожидания на последующие годы стали немного оптимистичнее.

Так, прогноз на 2027 год улучшен с 8% до 7,8%, а на 2028 год сохранен на уровне 6,8%.

Базовая ставка, по мнению аналитиков, будет снижаться

Ожидания относительно базовой ставки остались без изменений. По мнению участников опроса, к концу 2026 года она составит 16%, затем снизится до 12,8% в 2027 году и до 10,6% в 2028 году.

Опрос отражает мнение рынка, а не прогноз Нацбанка

В исследовании приняли участие 16 организаций, специализирующихся на анализе и прогнозировании макроэкономических показателей Казахстана. Среди них — профессиональные участники финансового рынка, исследовательские центры, международные организации и рейтинговые агентства.

В Национальном банке подчеркнули, что опубликованные данные не являются официальным прогнозом регулятора. Макроэкономический опрос представляет собой свод независимых оценок и ожиданий экспертов относительно ситуации в экономике Казахстана и на мировых рынках.