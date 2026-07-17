Не выбрасывайте старые купюры: Нацбанк сделал важное заявление для всех казахстанцев

В Казахстане продолжается постепенная замена старых банкнот на новые. Национальный банк напомнил, какие купюры еще находятся в обращении, какие можно обменять в ближайшие годы, а какие принимаются бессрочно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
После выпуска новой серии банкнот прежние купюры не исчезают из обращения сразу. В течение переходного периода старые и новые деньги используются параллельно, поэтому ими по-прежнему можно расплачиваться, а банки второго уровня обязаны принимать их по номинальной стоимости.
Сейчас одновременно обращаются отдельные банкноты серии «Қазақ елі» с изображением одноименного монумента и купюры новой серии «Сакский стиль».
Национальный банк сообщил, что территориальные филиалы регулятора и банки второго уровня продолжают обменивать ряд старых банкнот в установленные сроки.
Так, обмен возможен для следующих номиналов:
Некоторые купюры уже перестали быть платежным средством.
Так, из обращения выведены:
Особый порядок действует для банкнот образца 2006 года с изображением монумента «Байтерек». Национальный банк продолжает принимать их к обмену без ограничения по срокам.
Обмен таких банкнот осуществляется в территориальных филиалах Национального банка Казахстана.
В Нацбанке пояснили, что истечение срока обмена не означает, что купюру нужно сразу выбрасывать. Сначала следует выяснить, относится ли она к банкнотам, которые подлежат бессрочному обмену.
Если же банкнота не входит в этот перечень и установленный срок уже завершился, она перестает быть законным платежным средством. Использовать такую купюру при расчетах или обменять ее на новую уже нельзя.
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