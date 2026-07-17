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17.07.2026, 08:08

Не выбрасывайте старые купюры: Нацбанк сделал важное заявление для всех казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 511

В Казахстане продолжается постепенная замена старых банкнот на новые. Национальный банк напомнил, какие купюры еще находятся в обращении, какие можно обменять в ближайшие годы, а какие принимаются бессрочно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: opennews.kz
Фото: opennews.kz

Старые и новые банкноты пока обращаются одновременно

После выпуска новой серии банкнот прежние купюры не исчезают из обращения сразу. В течение переходного периода старые и новые деньги используются параллельно, поэтому ими по-прежнему можно расплачиваться, а банки второго уровня обязаны принимать их по номинальной стоимости.

Сейчас одновременно обращаются отдельные банкноты серии «Қазақ елі» с изображением одноименного монумента и купюры новой серии «Сакский стиль».

До какого срока можно обменять старые купюры

Национальный банк сообщил, что территориальные филиалы регулятора и банки второго уровня продолжают обменивать ряд старых банкнот в установленные сроки.

Так, обмен возможен для следующих номиналов:

  • 500 тенге образца 2017 года — до 24 декабря 2027 года;
  • 1 000 тенге образца 2014 года — до 27 марта 2027 года;
  • 10 000 тенге образца 2012 года — до 27 июня 2027 года.

Какие банкноты уже выведены из обращения

Некоторые купюры уже перестали быть платежным средством.

Так, из обращения выведены:

  • банкноты 2 000 тенге образца 2012 года — с 25 июня 2026 года;
  • банкноты 5 000 тенге образца 2011 года — с 25 сентября 2025 года.

Какие купюры можно обменять без ограничения по времени

Особый порядок действует для банкнот образца 2006 года с изображением монумента «Байтерек». Национальный банк продолжает принимать их к обмену без ограничения по срокам.

Обмен таких банкнот осуществляется в территориальных филиалах Национального банка Казахстана.

Что делать, если срок обмена истек

В Нацбанке пояснили, что истечение срока обмена не означает, что купюру нужно сразу выбрасывать. Сначала следует выяснить, относится ли она к банкнотам, которые подлежат бессрочному обмену.

Если же банкнота не входит в этот перечень и установленный срок уже завершился, она перестает быть законным платежным средством. Использовать такую купюру при расчетах или обменять ее на новую уже нельзя.

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