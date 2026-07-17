Эти выплаты больше не будут облагаться налогом: кого коснутся изменения в Казахстане

В Казахстане одобрен новый подход к налогообложению государственных служащих. Ротационные и жилищные выплаты, предоставляемые за счет бюджета, предлагается освободить от индивидуального подоходного налога, сообщает Lada.kz.

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Жилищные выплаты перестанут включать в налогооблагаемый доход

Комитет государственных доходов Министерства финансов сообщил, что 8 июля на заседании Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса был одобрен подход, предусматривающий освобождение ротационных и жилищных выплат государственных служащих от индивидуального подоходного налога (ИПН).

Заседание прошло под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Что изменится для госслужащих

Предлагаемый механизм предусматривает уменьшение облагаемого дохода физического лица на сумму ротационных и жилищных выплат, которые предоставляются в соответствии с законами Республики Казахстан «О государственной службе» и «О жилищных отношениях».

Иными словами, при расчете индивидуального подоходного налога эти выплаты больше не будут учитываться, что позволит получателям сохранить большую часть предоставляемых государством средств.

Кого коснутся новые правила

Речь идет о государственных служащих, переведенных в порядке ротации в другой населенный пункт. В соответствии со статьями 41, 51 и 52 Закона «О государственной службе Республики Казахстан», если на новом месте отсутствует служебное жилье, таким сотрудникам на период исполнения служебных обязанностей выплачиваются компенсации и жилищные выплаты.

Именно эти суммы предлагается исключить из налогооблагаемого дохода, освободив их от уплаты индивидуального подоходного налога.