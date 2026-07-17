Аким Атырауской области Серик Шапкенов отправлен в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Серика Шапкенова от должности акима Атырауской области. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Акорды 17 июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Серик Шапкенов с 17 июля 2026 года официально перестал занимать пост акима Атырауской области. Информация об этом появилась на сайте Акорды.
В опубликованном сообщении говорится:
«Указом главы государства Шапкенов Серик Жамбулович освобожден от должности акима Атырауской области».
Накануне, 16 июля, в СМИ уже появилась информация о готовящейся смене руководителя региона.
Серик Шапкенов родился в июле 1979 года в селе Каратобе Западно-Казахстанской области. В 2000 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «экономист-математик».
Карьеру начал в качестве преподавателя Западно-Казахстанского государственного университета, после чего работал в структурах акимата Западно-Казахстанской области, занимая различные должности в сферах экологии, финансов, экономики и бюджетного планирования.
В разные годы Шапкенов был заместителем и первым заместителем акима Западно-Казахстанской области, государственным инспектором Администрации президента, а затем возглавлял акимат города Атырау и занимал должность первого заместителя акима Атырауской области.
В 2020 году Серик Шапкенов был назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана. Уже в январе 2021 года он возглавил министерство, а после формирования нового состава правительства в январе 2022 года был переназначен на этот пост.
Позже он перешел на работу в Атыраускую область, где возглавил регион в качестве акима. 17 июля 2026 года указом главы государства он был освобожден от занимаемой должности.
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