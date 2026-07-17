Аким Атырауской области Серик Шапкенов отправлен в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Серика Шапкенова от должности акима Атырауской области. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Акорды 17 июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: акимат Атырауской области https://www.inform.kz/ru/serik-shapkenov-osvobozhden-otdolzhnosti-akima-atirauskoy-oblasti-8cf6b090

Серик Шапкенов освобожден от должности

Серик Шапкенов с 17 июля 2026 года официально перестал занимать пост акима Атырауской области. Информация об этом появилась на сайте Акорды.

В опубликованном сообщении говорится:

«Указом главы государства Шапкенов Серик Жамбулович освобожден от должности акима Атырауской области».

Накануне, 16 июля, в СМИ уже появилась информация о готовящейся смене руководителя региона.

Что известно о Серике Шапкенове

Серик Шапкенов родился в июле 1979 года в селе Каратобе Западно-Казахстанской области. В 2000 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «экономист-математик».

Карьеру начал в качестве преподавателя Западно-Казахстанского государственного университета, после чего работал в структурах акимата Западно-Казахстанской области, занимая различные должности в сферах экологии, финансов, экономики и бюджетного планирования.

В разные годы Шапкенов был заместителем и первым заместителем акима Западно-Казахстанской области, государственным инспектором Администрации президента, а затем возглавлял акимат города Атырау и занимал должность первого заместителя акима Атырауской области.

Работа в правительстве

В 2020 году Серик Шапкенов был назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана. Уже в январе 2021 года он возглавил министерство, а после формирования нового состава правительства в январе 2022 года был переназначен на этот пост.

Позже он перешел на работу в Атыраускую область, где возглавил регион в качестве акима. 17 июля 2026 года указом главы государства он был освобожден от занимаемой должности.