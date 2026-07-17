Пассажирам самолетов в Казахстане хотят дать больше прав: что изменится

Казахстанские авиакомпании обяжут играть по новым, более человечным правилам. Министерство транспорта РК подготовило масштабные поправки, которые защитят пассажиров от произвола перевозчиков, облегчат перелеты для уязвимых слоев населения и, наконец, легализуют провоз национальных музыкальных инструментов в салоне, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: пресс-служба FlyArystan

По информации ведомства, предлагаемые поправки направлены на усиление защиты прав пассажиров, повышение качества обслуживания и приведение действующих норм в соответствие с современными требованиями авиационной отрасли.

Документ предусматривает сразу несколько важных нововведений, которые затронут как обычных пассажиров, так и отдельные категории граждан.

Домбру и другие музыкальные инструменты разрешат перевозить в салоне

Одним из ключевых изменений станет урегулирование порядка перевозки музыкальных инструментов.

Согласно проекту, их можно будет перевозить:

в салоне самолета в качестве ручной клади;

на отдельном пассажирском месте;

в зарегистрированном багаже при соблюдении установленных требований.

Кроме того, предлагается официально закрепить возможность перевозки в салоне самолета национальных музыкальных инструментов, включая домбру и кобыз. Для этого они должны находиться в надежном защитном футляре, а их размеры не должны превышать 110×35×30 сантиметров, при максимальном весе до 10 килограммов.

Перевозка животных останется по правилам авиакомпаний

Проект также предусматривает возможность перевозки домашних животных непосредственно в салоне воздушного судна.

При этом конкретные условия такой перевозки будут определяться самими авиакомпаниями в соответствии с их внутренними требованиями и действующими правилами безопасности.

Для пассажиров с инвалидностью закрепят льготы

Еще одной инициативой станет законодательное закрепление льгот для пассажиров с инвалидностью при авиаперевозках.

Кроме того, предлагается установить порядок приоритетного предоставления мест, если авиакомпания заменяет самолет на воздушное судно меньшей вместимости.

В первую очередь право на перелет в такой ситуации получат:

несовершеннолетние пассажиры;

люди с инвалидностью;

пассажиры с тяжелыми заболеваниями;

беременные женщины;

граждане пенсионного возраста.

Компенсации за задержки будут выплачивать быстрее

Для усиления защиты прав пассажиров Министерство транспорта предлагает установить конкретный срок выплаты штрафов за задержку доставки пассажира.

Если изменения будут приняты, авиакомпания должна будет перечислить компенсацию не позднее 10 календарных дней после получения соответствующего заявления.

Авиакомпании будут отвечать за повреждение ручной клади

Еще одно предлагаемое нововведение касается ответственности перевозчиков за повреждение незарегистрированного багажа, то есть ручной клади.

Если будет доказано, что имущество пассажира пострадало по вине авиакомпании, перевозчик будет нести ответственность за причиненный ущерб.

В министерстве считают, что предложенные изменения позволят повысить уровень защиты пассажиров и сделать правила авиаперевозок более современными и понятными.