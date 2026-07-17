Болат Акчулаков возглавил Атыраускую область

Президент Казахстана назначил Болата Акчулакова акимом Атырауской области. Соответствующий указ подписал глава государства. Новый руководитель региона имеет многолетний опыт работы в нефтегазовой отрасли и государственном управлении, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: gov.kz

Указом Президента Казахстана Болат Уралович Акчулаков назначен акимом Атырауской области. Информация об этом опубликована пресс-службой Акорды.

Акчулаков стал 11-м руководителем региона с момента учреждения должности акима области. Атырауская область считается ключевым нефтедобывающим регионом страны, где расположены крупнейшие месторождения Казахстана и сосредоточены стратегически важные проекты нефтегазовой отрасли.

Уроженец Атырау с большим опытом в нефтегазовой сфере

Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в Атырау. Высшее образование получил в Казахской государственной академии управления, где обучался по направлению учета и экономической кибернетики. Также проходил подготовку в образовательном центре нефтегазовой промышленности по специализациям, связанным с экономикой нефтедобычи и оценкой контрактов на недропользование.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в банковской сфере, работая экономистом и главным экономистом в Alem Bank Kazakhstan. В дальнейшем занимал руководящие должности в финансовых организациях и нефтегазовых компаниях.

Карьера в крупнейших нефтегазовых структурах

В разные годы Акчулаков работал в национальных нефтегазовых компаниях «Казахойл» и «КазМунайГаз», где занимался вопросами управления активами и реализации отраслевых проектов.

С 2006 по 2008 год занимал должность вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Казахстана. Позже работал в структурах фонда «Самрук-Қазына», а также возглавлял ТОО «PSA».

В 2011 году был назначен президентом национальной компании «КазМунайГаз». Затем вновь вернулся на государственную службу и занимал пост вице-министра нефти и газа, а позже — вице-министра энергетики.

От министра энергетики до главы региона

С 2019 по 2021 год Болат Акчулаков возглавлял ассоциацию Kazenergy, объединяющую крупнейшие компании нефтегазового и энергетического сектора страны.

В апреле 2021 года он был назначен управляющим директором по управлению активами АО «Самрук-Қазына», а в январе 2022 года возглавил Министерство энергетики Казахстана.

Пост министра энергетики Акчулаков занимал до апреля 2023 года. После этого он работал советником Президента Казахстана, а с февраля 2025 года возглавлял ассоциацию Kazenergy.

Новый этап в карьере

Назначение Болата Акчулакова на должность акима Атырауской области стало очередным этапом его профессиональной карьеры. Учитывая многолетний опыт работы в нефтегазовой отрасли и государственном секторе, ему предстоит руководить регионом, который играет ключевую роль в экономике Казахстана и обеспечивает значительную часть нефтедобычи страны.