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17.07.2026, 10:50

На пенсионных счетах казахстанцев произошли большие изменения: названа новая сумма

Новости Казахстана 0 1 971

Правительство Казахстана подвело итоги финансирования социальной сферы за первое полугодие 2026 года. Власти сообщили о росте пенсионных выплат, увеличении социальных пособий и рекордном объеме накоплений граждан в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Пенсионные накопления казахстанцев в ЕНПФ превысили 25,7 трлн тенге

По данным правительства, с начала 2026 года на индексацию солидарных пенсий и всех пенсионных выплат на 10% было направлено почти 4,9 трлн тенге. Благодаря этому повышенные выплаты получили около 2,6 млн пенсионеров.

После индексации минимальный размер совокупной пенсии вырос до 105 тыс. тенге, максимальный достиг 238 тыс. тенге, а средний размер составил 198 тыс. тенге.

В Кабмине также сообщили, что накопительная пенсионная система сохраняет устойчивость. Общая сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ достигла 25,7 трлн тенге (около 54,4 млрд долларов), а участниками системы являются почти 69% занятого населения страны.

Миллиарды тенге направили на поддержку семей с детьми

Помимо пенсионного обеспечения, государство продолжило финансирование социальных программ для семей.

Единовременное пособие при рождении ребенка получили 149,8 тыс. человек, на эти цели было выделено 29,6 млрд тенге.

Еще 131,2 тыс. неработающих родителей получают ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Общий объем финансирования этой меры поддержки составил 21 млрд тенге.

Особое внимание уделяется многодетным семьям. Государственные пособия получили 248,7 тыс. награжденных многодетных матерей, на что было направлено 43,9 млрд тенге. Кроме того, ежемесячные выплаты 636 тыс. многодетных семей составили 303,3 млрд тенге.

Социальные выплаты получили сотни тысяч казахстанцев

По информации правительства, выплаты по случаю потери трудоспособности и потери кормильца получили 896,3 тыс. человек.

Из общей суммы:

  • 25 млрд тенге направили 92,7 тыс. граждан, утративших трудоспособность;
  • 19,1 млрд тенге получили 66 тыс. семей, потерявших кормильца.

Выплаты по потере работы получили 236,5 тыс. человек. На эти цели государство выделило 62,6 млрд тенге.

Также финансовую поддержку получили:

  • 70,1 тыс. женщин в связи с беременностью и родами — 72,7 млрд тенге;
  • 431 тыс. получателей пособий по уходу за детьми — 153,3 млрд тенге.

Адресную социальную помощь получили почти 200 тысяч человек

Адресная социальная помощь была назначена 196,4 тыс. гражданам из 36,4 тыс. семей. На выплаты выделили 17 млрд тенге. В правительстве отметили, что большинство получателей составляют дети и многодетные семьи.

Кроме того, 61 тыс. детей дошкольного возраста из семей, получающих адресную социальную помощь, назначены дополнительные ежемесячные выплаты.

Также в 2026 году на 10% увеличены пособия по инвалидности для 545 тыс. человек. После повышения средний размер такой выплаты достиг 87 тыс. тенге.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Значит скоро выборы
17.07.2026, 06:43
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