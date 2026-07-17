«Легче ходить пешком»: почему за полис ОГПО в Казахстане теперь требуют более 200 тысяч тенге

Казахстанцы начали массово обсуждать стоимость обязательной автостраховки. Некоторые водители заявляют, что за полис ОСГПО им выставляют счета на 100–200 тысяч тенге, однако у других сумма остается на уровне 10–20 тысяч. Эксперты объяснили, от чего зависит такая разница, сообщает Lada.kz.
В социальных сетях активно обсуждают цены на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО).
Поводом стало видео одного из блогеров, который рассказал, что его знакомому при оформлении страховки с супругой, недавно получившей водительское удостоверение, рассчитали стоимость полиса более чем в 200 тысяч тенге.
После публикации многие автомобилисты поделились своими историями. Одни заявили, что оформляли страховку за 10–20 тысяч тенге, другие сообщили о суммах в 40–60 тысяч, а некоторые столкнулись с ценой выше 100 тысяч тенге.
Как выяснилось, разница в стоимости связана не только с тарифами страховых компаний.
С 7 апреля 2025 года в Казахстане начали действовать обновленные правила расчета коэффициентов ОСГПО, утвержденные Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.
Главное изменение коснулось системы «бонус-малус», которая влияет на цену полиса. При расчете учитываются водительский стаж, количество аварий, нарушения правил дорожного движения и страховая история автомобилиста.
Больше всего изменения затронули тех, кто впервые получает страховку.
Ранее новый водитель автоматически получал третий страховой класс с коэффициентом 1,0. Теперь новичкам присваивается класс А с коэффициентом 1,8.
Это означает, что стоимость обязательного полиса для начинающих водителей может увеличиться почти в два раза по сравнению с прежними правилами.
Именно поэтому семьи, которые впервые добавляют в страховку молодого водителя, могут столкнуться с заметным повышением цены.
Изменения также коснулись водителей с грубыми нарушениями правил дорожного движения.
Для таких автомобилистов введен минимальный страховой класс М2. Он применяется к тем, кто совершал серьезные нарушения, включая управление автомобилем в состоянии опьянения, неоднократное превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд на запрещающий сигнал светофора.
При таком классе стоимость ОСГПО может быть примерно в семь раз выше, чем у водителей с наиболее выгодным 13-м классом.
На итоговую стоимость полиса могут влиять сразу несколько факторов:
Автомобилисты также отмечают, что перед оплатой стоит внимательно проверять условия оформления. В некоторых случаях вместе с обязательной страховкой могут предлагаться дополнительные сервисы, которые увеличивают итоговую сумму.
Самые выгодные условия получают водители с большим стажем и длительной безаварийной историей.
Максимальный 13-й страховой класс считается наиболее выгодным — для таких автомобилистов стоимость ОСГПО остается минимальной.
Новая система расчета призвана стимулировать водителей соблюдать правила дорожного движения и аккуратно управлять автомобилем: чем лучше страховая история, тем ниже стоимость полиса.
Комментарии0 комментарий(ев)