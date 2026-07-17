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17.07.2026, 12:32

С 19 июля в Казахстане изменится оплата в магазинах: касается клиентов всех банков

Новости Казахстана 0 1 594

С 19 июля в Казахстане официально запускается единый QR-код для безналичной оплаты. Новая система позволит клиентам любого банка оплачивать покупки через мобильное приложение независимо от того, услугами какого банка пользуется продавец, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Оплата станет доступна через приложение любого банка

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что с 19 июля единый QR-код официально вводится в эксплуатацию. Несмотря на то, что дата запуска приходится на выходной день, возможности новой системы были продемонстрированы заранее.

По словам главы Нацбанка, проект напрямую затрагивает практически каждого жителя страны, поскольку большинство казахстанцев ежедневно пользуются безналичными расчетами.

После запуска системы покупателям больше не придется обращать внимание на то, с каким банком работает торговая точка. Достаточно открыть мобильное приложение своего банка и отсканировать QR-код для оплаты.

Как отметил Сулейменов, теперь клиенты смогут свободно рассчитываться за товары и услуги через приложение любого банка в любой торговой точке, подключенной к единой системе.

Почему запуск занял столько времени

В Национальном банке пояснили, что подготовка проекта потребовала масштабной технической работы. До этого каждый банк развивал собственую QR-инфраструктуру, поэтому основной задачей стало объединение разных платежных решений в единую экосистему.

Для этого необходимо было обеспечить совместимость банковских систем, корректный обмен данными между ними и высокий уровень защиты информации.

По словам Тимура Сулейменова, именно на решение этих технических вопросов ушла значительная часть времени при реализации проекта.

Кто участвовал в создании новой системы

Глава Национального банка поблагодарил банки второго уровня, Национальную платежную корпорацию и специалистов цифрового блока Нацбанка, которые принимали участие в разработке и внедрении единого QR.

Он подчеркнул, что запуск единой системы платежей станет одним из ключевых элементов национальной цифровой финансовой инфраструктуры.

Нацбанк: это шаг к цифровому государству

По мнению Тимура Сулейменова, создание единой платежной инфраструктуры станет важным этапом цифровой трансформации страны.

Он отметил, что развитие современных финансовых сервисов формирует основу для построения цифрового государства, о необходимости которого неоднократно говорил Президент Казахстана.

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