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17.07.2026, 13:12

Казахстанцам официально подтвердили право отказаться от чужой работы — Минтруда

Новости Казахстана 0 1 423

В Министерстве труда и социальной защиты населения напомнили работодателям о требованиях трудового законодательства при совмещении должностей. Дополнительные обязанности могут быть возложены на сотрудника только с его согласия и при соответствующем документальном оформлении, сообщает Lada.kz. 

Фото: astrakhantoday.ru
Фото: astrakhantoday.ru

Работодатель не может навязывать дополнительные обязанности

Работодатель не вправе заставлять сотрудника выполнять дополнительную работу без его согласия. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента Комитета государственной инспекции труда и социальной защиты населения Мурат Шакенов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, одной из самых распространенных проблем остается ситуация, когда сотруднику поручают обязанности отсутствующего коллеги или дополнительный объем работы без оформления необходимых документов.

Какие нарушения выявляют чаще всего

Как отметил представитель ведомства, наиболее частыми нарушениями трудового законодательства являются:

  • отсутствие дополнительного соглашения при совмещении должностей;
  • невыплата предусмотренной законом доплаты за дополнительную работу;
  • превышение установленной продолжительности рабочего времени;
  • отсутствие отдельного трудового договора при работе по совместительству.

В Минтруда подчеркнули, что подобные действия противоречат требованиям Трудового кодекса Республики Казахстан.

Что грозит работодателям

При выявлении нарушений государственные инспекторы труда выдают работодателям обязательные для исполнения предписания об их устранении.

Если имеются основания, виновные должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.

Когда работник может отказаться

В ведомстве также напомнили, что выполнение дополнительной работы является добровольным. Работник имеет право отказаться от таких обязанностей, а работодатель — отменить ранее данное поручение.

При этом обе стороны должны уведомить друг друга о своем решении не позднее чем за три рабочих дня.

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