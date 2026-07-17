Казахстанцам официально подтвердили право отказаться от чужой работы — Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения напомнили работодателям о требованиях трудового законодательства при совмещении должностей. Дополнительные обязанности могут быть возложены на сотрудника только с его согласия и при соответствующем документальном оформлении, сообщает Lada.kz.
Работодатель не вправе заставлять сотрудника выполнять дополнительную работу без его согласия. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента Комитета государственной инспекции труда и социальной защиты населения Мурат Шакенов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, одной из самых распространенных проблем остается ситуация, когда сотруднику поручают обязанности отсутствующего коллеги или дополнительный объем работы без оформления необходимых документов.
Как отметил представитель ведомства, наиболее частыми нарушениями трудового законодательства являются:
В Минтруда подчеркнули, что подобные действия противоречат требованиям Трудового кодекса Республики Казахстан.
При выявлении нарушений государственные инспекторы труда выдают работодателям обязательные для исполнения предписания об их устранении.
Если имеются основания, виновные должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.
В ведомстве также напомнили, что выполнение дополнительной работы является добровольным. Работник имеет право отказаться от таких обязанностей, а работодатель — отменить ранее данное поручение.
При этом обе стороны должны уведомить друг друга о своем решении не позднее чем за три рабочих дня.
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