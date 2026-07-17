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17.07.2026, 13:53

Нацбанк РК предупредил продавцов, требующих только наличные: чем это грозит

Новости Казахстана 0 1 498

В Казахстане продавцы обязаны обеспечить покупателям возможность рассчитаться безналичным способом. В Национальном банке напомнили, что за полный отказ принимать безналичную оплату предусмотрена административная ответственность, а также объяснили, могут ли магазины принимать платежи только через QR, сообщает Lada.kz. 

Фото: kt.kz
Фото: kt.kz

Безналичная оплата остается обязательной

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 17 июля прокомментировал вопрос о том, могут ли торговые точки отказаться от приема NFC-платежей или банковских карт, оставив покупателям только возможность оплаты через единый QR-код.

Как пояснил заместитель председателя Нацбанка Бинур Жаленов, законодательство не устанавливает требования использовать какой-либо один конкретный способ безналичной оплаты. Однако обязанность предоставить покупателю возможность рассчитаться безналично закреплена законом.

По его словам, сегодня к безналичным способам оплаты относятся банковские карты и QR-платежи через мобильные приложения банков. Если раньше самым распространенным инструментом оставалась банковская карта, то после запуска единого QR клиенты смогут дополнительно оплачивать покупки через мобильное приложение любого банка, подключенного к системе.

Жаленов также отметил, что по всей стране уже работает инфраструктура для приема безналичных платежей — около 1,5 млн POS-терминалов принимают как банковские карты, так и QR-платежи.

Что грозит за отказ принимать безналичную оплату

Отвечая на вопрос журналистов о возможных санкциях, Тимур Сулейменов подтвердил, что ответственность действительно предусмотрена.

Он подчеркнул, что в Казахстане действуют два основных способа безналичной оплаты — банковская карта и межбанковская система мобильных платежей по QR. Рассмотрением нарушений, связанных с отказом принимать такие платежи, занимается Комитет государственных доходов.

При этом глава Нацбанка считает маловероятной ситуацию, при которой предприниматели добровольно откажутся от приема банковских карт.

По его мнению, владельцам магазинов нет смысла ограничивать покупателей только QR-платежами, поскольку это может привести к потере клиентов. Например, часть покупателей по-прежнему предпочитает расплачиваться именно банковскими картами.

Комиссии для бизнеса будут одинаковыми

Сулейменов также напомнил, что на законодательном уровне уже закреплено важное правило: комиссия при оплате через единый QR не может превышать комиссию за оплату банковской картой.

Это означает, что для предпринимателей финансовых преимуществ у какого-либо одного способа оплаты нет — условия приема средств остаются одинаковыми.

Когда действительно наступает ответственность

Глава Нацбанка подчеркнул, что теоретические споры о выборе между картой и QR не являются главной проблемой.

По его словам, административная ответственность наступает в тех случаях, когда торговая точка полностью отказывается принимать безналичную оплату и требует рассчитываться исключительно наличными.

Именно такие нарушения уже давно предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях, а контроль за их соблюдением осуществляет Комитет государственных доходов. По словам Сулейменова, эта норма направлена на повышение прозрачности расчетов и обеспечение полноты налоговых поступлений.

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