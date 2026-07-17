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17.07.2026, 14:27

Kaspi.kz подключился к Межбанковской системе мобильных платежей

Новости Казахстана 0 2 055

 С 17 июля партнёры Kaspi.kz смогут принимать оплату по Kaspi QR от клиентов любого казахстанского банка более чем в 700 тысячах точек по всему Казахстану. Для оплаты достаточно отсканировать Kaspi QR в Kaspi POS с помощью мобильного приложения другого банка.

Клиенты Kaspi.kz смогут оплачивать покупки по QR-кодам других казахстанских банков.

По номеру телефона клиенты Kaspi.kz смогут получать переводы из других банков и отправлять переводы в другие банки.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

Мы хотим, чтобы нашим любимым партнёрам было удобно принимать оплату от клиентов любого банка, а клиентам — оплачивать покупки везде. Вместе с Национальным Банком и банковским сообществом мы несколько лет работали над запуском системы, чтобы она была надёжной, безопасной и удобной для всех участников. Благодарим Национальный Банк и банковское сообщество за сотрудничество, а наших любимых клиентов и партнёров — за доверие!

Подробнее о работе сервиса читайте в Kaspi Гид для Партнеров.

Подробнее о работе сервиса читайте в Kaspi Гид для Клиентов.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнёрам.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнёров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, государственные услуги и другие ежедневные сервисы. В Турции Kaspi.kz владеет Hepsiburada — одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.

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