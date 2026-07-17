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17.07.2026, 14:27

Лучших металлургов наградили в Балхаше: «Казахмыс» раскрыл масштабные планы развития города

Новости Казахстана 0 1 411

В Балхаше состоялось торжественное празднование Дня металлурга, в рамках которого лучшие представители отрасли получили государственные и ведомственные награды. Во время церемонии также подвели итоги работы предприятий, рассказали о модернизации Балхашского медеплавильного завода и анонсировали новые социальные проекты для города, сообщает Lada.kz. 

Фото: Казахмыс
Фото: Казахмыс

Лучших работников отрасли отметили государственными наградами

Для Балхаша День металлурга традиционно остается одним из самых значимых профессиональных праздников. Сегодня в металлургической отрасли работают свыше шести тысяч жителей города, многие из которых продолжают семейные трудовые традиции.

Торжественная церемония стала поводом отметить вклад специалистов в развитие промышленности. Лучшим работникам отрасли вручили государственные и ведомственные награды, включая нагрудные знаки «Еңбек Даңқы», «Құрметті металлург» и медали «Еңбек ардагері».

Поздравляя металлургов, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о необходимости особого уважения к человеку труда. По его словам, именно благодаря профессионализму работников металлургическая отрасль остается одной из ключевых опор экономики страны.

Глава региона отметил, что в 2025 году объем промышленного производства Карагандинской области превысил 5,3 трлн тенге, при этом около 3,8 трлн тенге пришлось на обрабатывающую промышленность.

Он также подчеркнул, что предприятия продолжают внедрять современные технологии, повышать экологические стандарты и реализовывать новые производственные проекты, однако главным ресурсом отрасли по-прежнему остаются люди.

Отдельно Ермаганбет Булекпаев отметил значение трудовых династий, приведя в пример семью Акбергеновых, общий стаж работы представителей которой в металлургии уже превысил 100 лет.

Балхашский медеплавильный завод выпустил более 96 тысяч тонн меди

Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі рассказал, что за первые шесть месяцев 2026 года Балхашский медеплавильный завод произвел более 96 тысяч тонн катодной меди.

По его словам, за этим результатом стоит ежедневный труд коллектива предприятия. Компания продолжает масштабную модернизацию производственной площадки, обновляя оборудование и улучшая условия труда сотрудников.

В настоящее время на заводе проводится капитальный ремонт плавильных агрегатов ПВ-1 и ПВ-2, обновляется кровля производственных зданий с заменой системы ливневой канализации, а также устанавливаются современные системы кондиционирования воздуха.

Кроме того, до конца 2026 года для Балхашской производственной площадки планируется приобрести два современных автомобиля скорой медицинской помощи общей стоимостью более 166 млн тенге.

Еще одним направлением станет реализация корпоративной программы «Гигиена». В ее рамках в течение года модернизируют 24 объекта социально-бытового назначения. На выполнение этих работ компания направит 754 млн тенге.

«Казахмыс» инвестирует миллиарды в развитие Балхаша

Председатель Наблюдательного совета ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурмухамбет Абдибеков подчеркнул, что развитие производства невозможно без повышения качества жизни в регионах присутствия компании.

По его словам, средства вкладываются не только в модернизацию промышленных предприятий, но и в развитие городской инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Сегодня общий портфель социальных и инфраструктурных проектов компании оценивается примерно в 45 млрд тенге.

В ближайшие годы в Балхаше планируется реализовать сразу несколько новых инициатив. В городе намерены построить современный детский сад, а также спортивно-туристическую базу, которая будет использоваться для занятий спортом, активного отдыха и развития туристического потенциала региона.

В компании подчеркнули, что эти проекты направлены на повышение качества жизни сотрудников, их семей и жителей Балхаша, а также на долгосрочное развитие города.

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