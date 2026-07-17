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17.07.2026, 15:24

Нацбанк ответил, что будет с кешбэком после запуска единого QR в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 403

После запуска единого QR-кода казахстанцы продолжат получать кешбэк и бонусы по программам своих банков. В Национальном банке сообщили, что единых правил начисления вознаграждений вводить не планируется, а некоторые банки уже готовят специальные предложения для пользователей новой системы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: citforum.ru
Фото: citforum.ru

Размер кешбэка останется разным

Запуск единого QR-кода не изменит действующий принцип начисления кешбэка. Как сообщил заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов, каждый банк и после внедрения новой системы будет самостоятельно определять условия своих программ лояльности.

По его словам, Национальный банк не вмешивается в вопросы формирования тарифов и взаимоотношений между банками и их клиентами, поскольку считает этот рынок конкурентным.

«Мы, как Национальный банк и регулятор платёжного рынка, не регулируем тарифообразование и отношения между банком и его клиентом. Мы считаем, что это рыночная история, потому что на этом рынке есть конкуренция», — пояснил Жаленов.

Банки продолжат конкурировать за клиентов

В Нацбанке подчеркнули, что финансовые организации и дальше будут бороться за клиентов с помощью различных программ лояльности.

Как отметил Бинур Жаленов, одни банки предлагают повышенный кешбэк на отдельные категории покупок, другие начисляют стандартный процент на все операции, а некоторые формируют бонусные программы в зависимости от типа совершаемых платежей.

Таким образом, после запуска единого QR условия начисления кешбэка будут отличаться в зависимости от выбранного банка.

Уже готовятся новые бонусные программы

По информации Национального банка, как минимум три банка уже работают над специальными программами лояльности для пользователей единого QR-кода.

«По нашей информации, как минимум три банка уже планируют запустить специальные программы лояльности при оплате через единый QR. Что касается остальных банков, то будем смотреть. Думаю, каждый банк самостоятельно проинформирует своих клиентов, и соответствующие объявления начнут появляться уже сегодня», — сообщил заместитель председателя Нацбанка.

Единый QR позволит начислять разный кешбэк

Во время общения с журналистами Жаленову также задали вопрос о технической возможности начисления разного кешбэка при использовании единого QR-кода. Представитель Национального банка подтвердил, что новая система поддерживает такой механизм.

Это означает, что даже после запуска единого QR банки смогут сохранять собственные программы лояльности, размеры кешбэка и бонусные предложения для своих клиентов.

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