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17.07.2026, 16:46

JAC укрепляет позиции и выходит в число лидеров автомобильного рынка Казахстана

Новости Казахстана 0 1 227

По итогам июня бренд JAC, входящий в состав казахстанской автомобильной компании Allur, установил рекорд продаж с начала 2026 года, реализовав 1 600 автомобилей. Согласно отчету автомобильного союза «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО), этот результат позволил JAC занять 6-е место по объему продаж среди всех брендов, представленных на автомобильном рынке Казахстана, войти в ТОП-5 среди китайских брендов, а также вывести сразу две модели в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей страны по итогам июня.

JAC укрепляет позиции и выходит в число лидеров автомобильного рынка Казахстана
JAC укрепляет позиции и выходит в число лидеров автомобильного рынка Казахстана

Кроме того, городской кроссовер JAC S3 Pro занял пятое место по продажам среди всех автомобилей в Казахстане, достигнув результата в 772 реализованных автомобиля. Популярный лифтбек JAC J7 также продемонстрировал высокий спрос: по итогам июня было продано 535 автомобилей.

Бренд JAC стал лидером в сегменте пикапов. Благодаря совокупным продажам моделей JAC T9, JAC T8 и JAC T6, которые по итогам июня составили 90 автомобилей, JAC занял первое место среди всех брендов в данной категории. 

Высокие результаты JAC продемонстрировал в Костанае и Петропавловске, где бренд стал лидером продаж второй месяц подряд. Дилерский центр JAC в Костанае реализовал 230 автомобилей, а в Петропавловске - 102 автомобиля. Эти результаты подтверждают высокий уровень доверия клиентов и растущую популярность бренда в Казахстане.

JAC Motors Qazaqstan уверенно завершил первое полугодие, реализовав 4 745 автомобилей и закрепив свои позиции в числе лидеров среди китайских автомобильных брендов в стране. 

Для нового премиального минивэна JAC RF8, который вышел на рынок Казахстана в мае, действует специальная программа кредитования, позволяющая приобрести автомобиль по ставке от 4,3%. 

JAC стал первым китайским автомобильным брендом, официально представленным в Казахстане. За более чем 10 лет бренд выстроил широкую дилерскую сеть, охватывающую 20 городов страны. Автомобили JAC производятся на заводе Allur в Костанае, что подтверждает долгосрочное развитие бренда на рынке Казахстана. 


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